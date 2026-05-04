2p
Külpolitika Donald Trump

Kórházban New York korábbi legendás polgármestere

mfor.hu

Rudy Giuliant kritikus állapotban vitték kórházba.
 

A republikánus politikus néhány napja rekedten közölte talkshow-közönségével, hogy „kissé rossz a hangja”. A szóvivő azt nem árulta el, hogy miért került kórházba a 81 éves Rudolph Giuliani, csak annyit mondott, hogy a volt polgármester „állapota kritikus, de stabil”. Donald Trump amerikai elnök a Truth Social platformján közzétett bejegyzésében „”igazi harcosnak és New York történetének messze legjobb polgármesterének„ nevezte Rudolph Giulianit.

Donald Trump személyes ügyvédjeként és tanácsadójaként Rudolph Giuliani hangos szószólója volt az elnök csalással kapcsolatos vádjainak a 2020-as választásokon, amelyet a demokrata Joe Biden nyert meg. Donald Trump és támogatói számos pert elvesztettek az állítólagos csalások ügyében, és a választási eredmények többszöri újraszámlálása, felülvizsgálata és ellenőrzése sem mutatott ki jelentős szabálytalanságra vagy hibára utaló jeleket. Rudolph Giuliani tavaly szeptemberben már megjárta a kórházat, miután csigolyatörést és egyéb sérüléseket szenvedett egy New Hampshire-i autóbalesetben. Giuliani „Amerika polgármestereként” vált ismertté, miután átvezette New Yorkot a szeptember 11-i támadások utáni időszakon.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Hormuzi-szoros: Trump most épp mentené a hajókat

Hormuzi-szoros: Trump most épp mentené a hajókat

Az amerikai elnök tengerészeti védelmet ígért a Hormuzi-szorosban, már az éhínség elől is menekülő hajósoknak.

Nagyon más lesz az idei Győzelem-napi felvonulás Moszkvában

Nagyon más lesz az idei Győzelem-napi felvonulás Moszkvában

Május 9-én rendezik a putyini Oroszország legfontosabb nemzeti ünnepét, a Győzelem-napi ceremóniát.

Trump semmi jóval nem kecsegtet az új iráni béketerv kapcsán

Trump semmi jóval nem kecsegtet az új iráni béketerv kapcsán

Donald Trump amerikai elnök közölte szombaton, átnézi az új, 14 pontos iráni béketervet, de hozzátette, „nem tudom elképzelni, hogy elfogadható lenne.”

Trump: megszűnt a fegyveres harc Iránnal

Trump: megszűnt a fegyveres harc Iránnal

Donald Trump megszűntnek nyilvánította az Iránnal folytatott „fegyveres harcot” pénteken a Kongresszusnak küldött levelében.

Máris elérték Trumpnál: kivezeti a nyalánkságot a vámok közül

Máris elérték Trumpnál: kivezeti a nyalánkságot a vámok közül

Végülis csak a brit királyi párnak kellett meglátogatnia ehhez.

Lerohant segélyflotta: magyar férfi a letartóztatottak közt

Lerohant segélyflotta: magyar férfi a letartóztatottak közt – frissítve!

Több tucatnyi hajó és majdnem 200 ember érintett.

Moszkva odaszúrt Kijevnek – így állnak a tűzszünethez

Moszkva odaszúrt Kijevnek – így állnak a tűzszünethez

Nem kérnek engedélyt.

Irán új korszakot nyit a Hormuzi-szoros felett – Amerika nélkül

Irán új korszakot nyit a Hormuzi-szoros felett – Amerika nélkül

Mohó idegenekről beszélt Modzstaba Hamenei iráni legfelső vezető.

Trump lebegteti az amerikai csapatok csökkentését Németországban

Trump lebegteti az amerikai csapatok csökkentését Németországban

Washington felülvizsgálja a Németországban állomásozó amerikai haderő létszámát, és rövid időn belül döntés születhet a csapatkivonásról.

Trump: hamarosan megoldás születhet az orosz–ukrán háború lezárására

Trump: hamarosan megoldás születhet az orosz–ukrán háború lezárására

Donald Trump szerint a közeljövőben előrelépés történhet az orosz–ukrán háború lezárása ügyében. Az amerikai elnök erről egy fehér házi eseményen beszélt, miután közlése szerint telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz államfővel.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG