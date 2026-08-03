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Külpolitika Atomenergia Horvátország Klímaváltozás Szlovénia

Korlátozás jöhet a szlovén-horvát tulajdonú Krsko Atomerőműben

mfor.hu

A Száva felmelegedése miatt csökkenthetik az atomerőmű termelését.

A Száva alacsony vízhozama és magas vízhőmérséklete miatt a következő napokban korlátozhatják a szlovén-horvát tulajdonú Krsko Atomerőmű (NEK) termelését, a legkedvezőtlenebb esetben pedig az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet – közölte hétfőn az üzemeltető.

A környezetvédelmi előírások szerint a Száva napi átlaghőmérséklete a brezicei vízerőmű alatti teljes elkeveredési ponton nem haladhatja meg a 28 Celsius-fokot, a folyó vizének napi átlagos felmelegedése pedig legfeljebb 3 Celsius-fok lehet. A NEK közlése szerint a Száva vízhőmérséklete jelenleg 24,8 Celsius-fok, a napi felmelegedés mértéke pedig 2,8 Celsius-fok. 

Legutóbb 2023-ban egészen más miatt állították le a szlovéniai Krskóban lévő atomerőművet, akkor szivárgást észleltek.

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