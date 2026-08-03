Korlátozás jöhet a szlovén-horvát tulajdonú Krsko Atomerőműben

Háborúra készül a NATO Oroszországgal? Interjú Tálas Péterrel

Az Oroszország elleni tömeges és mélységi ukrán dróntámadások célja többek között az, hogy az orosz társadalom is megérezze: itt egy háború zajlik – erről Tálas Péter beszélt lapcsoportunk műsorában, a Klasszis Podcastban. A biztonságpolitikai elemző szerint ugyanakkor Ukrajna nem támad szándékosan civil célpontokat, mégha a drónok egy része már azokat is eltalálja. Hozzátette: a fokozódó dróncsapások önmagukban nem változtatják meg a háború menetét, de rábírhatják az orosz politikai elitet a céljai újragondolására.