Korlátozott tűzszünetet kötött Ukrajna és Oroszország

A Reuters beszámolója szerint pénteken korlátozott tűzszünet lépett életbe az orosz és ukrán erők között az ukrán front egy szakaszán. A tűzszünet lehetővé teszi az orosz ellenőrzés alatt álló zaporizzsjai atomerőmű egy külső áramvezetékének megjavítását.

Európa legnagyobb atomerőműve jelenleg nem termel áramot, éppen ezért külső áramellátásra van szükség ahhoz, hogy működjenek a hasadóanyagot hűtő és ezzel egy katasztrofális balesetet elkerüléséhez kulcsfontosságú rendszerek.

Tavaly egy időszakban dízelgenerátokra volt utalva az erőmű, és akkor is egy hasonló megállapodás keretében sikerült helyreállítani a külső energiaellátást.

Orosz tisztviselők azt mondták, hogy egy külső vezeték jelenleg is működik, a másik megjavítása pedig legalább egy hétig tarthat.

A tűzszünetet Rafael Gross, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség vezetőjéen közvetítésével hozták tető alá.