Kormányt buktat Orbán Viktor patrióta barátja

A négypárti holland kabinet kevesebb mint egy év hivatali idő után bomlott fel. Ezt a Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD) párt, az Új Szociális Szerződés (NSC), valamint Gazdák és Polgárok Mozgalma (BBB) jelentette be kedd délelőtt azt követően, hogy a koalíciós partnereknek nem sikerült megállapodásra jutniuk a Szabadságpárt által előterjesztett, a menekültügyet, valamint a migrációs és a bevándorlási politikát érintő javaslatról.

A Reuters arról adott hírt , hogy Gert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) vezetője kilépteti pártját a kormánykoalícióból, ezzel megbuktatva a jobboldali-szélsőjobboldali kormányt. Wildersék az Orbán Viktor gründolta Patrióták Európáért EP-frakciónak is tagjai.

