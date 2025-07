A kormányt megkerülve fizetnék az újabb jogállamisághoz kötött EU-s pénzeket

Online Klasszis Klub élőben Győrffy Dórával! Vegyen részt és kérdezze Ön is a közgazdászt, egyetemi tanárt!

A kezdeményezésnek azonban az is célja, hogy a feltételeket nem teljesítő kormányok számára elzáruló forrásokból az általuk képviselt társadalmak mégis részesülni tudjanak, tehát valamilyen módon, a nemzeti kormányt megkerülve, közvetlenül társadalmi csoportokat és szervezeteket támogassanak az uniós pénzekből – teszi hozzá a lap.

A tervezet ismertetésében a Politico kitér arra, hogy a változtatás fokozhatja a konfliktust Orbán Viktor és az EU vezetése között, mivel kormánya autoriternek tartott intézkedései miatt már eddig is esett el uniós forrásoktól – mintegy 18 milliárd eurótól.

Eszerint azok a kormányok, amelyek az igazságszolgáltatás és a média szabadságának korlátozásával megsértik az Unió jogállamisági normáit – tehát például a magyar kormány is –, jelentős finanszírozástól esnének el az EU központosított költségvetéséből – foglalja össze a HVG.

