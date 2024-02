Kormányválság Ukrajnában?

Hova viszi Magyarországot a kormány Ukrajna-politikája? Szakértőket kérdeztünk a Klasszis Klubban – videó

Hol tart most az orosz-ukrán háború? Mi vagy ki a fő felelőse a történteknek? Magyarország érdekét szolgálja az Orbán-kormány különutas politikája, vagy a szakadék felé viszi az országot? És mit akar Putyin valójában Ukrajnában? Erről is kérdeztük vendégeinket, Bendarzsevszkij Antont, Káncz Csabát, Kis-Benedek Józsefet és Stier Gábort lapcsoportunk rendezvényén, a Klasszis Klub Live-ban. Az erősen eltérő álláspontok tanulságos vitát eredményeztek, ezért is ajánljuk megtekintésre videónkat!