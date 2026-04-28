Külpolitika Kárpátalja Ukrajna Magyar Péter Volodimir Zelenszkij

Körvonalazódik az időpont a Magyar Péter-Zelenszkij találkozóra?

A leendő miniszterelnök beregszászi találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkijjel.

Miután kedden fogadta Babják Zoltán beregszászi polgármestert, közleményt adott ki arról Magyar Péter, hogy június elejére találkozót kezdeményez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel „szimbolikusan a magyar többségű Beregszászban”. 

A leendő miniszterelnök szerint miután Babják tájékoztatta a kárpátaljai magyarok helyzetéről, a háborús szörnyűségekről, „egyetértettünk abban, hogy a Kárpátalján élő magyarok érdeke az, hogy új alapokra helyezzük Magyarország és Ukrajna kapcsolatát”. Az ukrán elnökkel tervezett találkozó célja Magyar Péter szerint az, hogy segítsék a kárpátaljai magyarok helyzetét és a szülőföldjükön maradását.

A találkozóról beszámoló Facebook-posztban Magyar azt írja, itt az ideje, hogy Ukrajna megszüntesse „a több mint egy évtizede fennálló jogkorlátozást”, hogy a kárpátaljai magyarok visszakapják valamennyi kulturális, nyelvi, közigazgatási és felsőoktatási jogukat, „és újra egyenrangú, megbecsült polgárai lehessenek Ukrajnának”. Szerinte ez azt segítené, hogy a háború után minél több kárpátaljai magyar visszatérhessen a szülőföldjére.

Magyar szerint az ukrán kormány által 2025-ben bejelentett oktatási engedmények „előremutatóak, de nem elegendőek”. Példaként említi, hogy Ukrajnában a felsőoktatás továbbra is egynyelvű, az érettségi vizsgák ukrán nyelvűek, és a nyelvhasználat más hivatalos területein sem történt érdemi változás. „A magyar kisebbség nem kérhet hivatalos ügyintézést anyanyelvén, még a többségében magyar lakta településeken sem.”

De Magyar szerint megmaradtak más közéleti és kulturális korlátozások is: a magyar nyelvű rendezvények és sajtóorgánumok „kvóták, regisztrációs és formai követelmények szorításában” működhetnek, nyilvános megszólalásaikban hivatalos személyek továbbra sem használhatják szabadon anyanyelvüket.

Ezt üzente Magyar Péter brüsszeli útja előtt az Európai Bizottság

Így kötne békét Irán

Putyin fontos vendéget fogad

Trump lefújta a béketárgyalást: mit lép erre Irán?

Magyar Péter nem vár tovább: már szerdán Brüsszelbe megy

Újabb részletek derültek ki a férfiról, aki a Fehér Ház washingtoni vacsoráján lövöldözött

Zelenszkij üzent Putyinnak

Maffiamódszerekkel machinált az MNB? Dagad az újabb botrány – Ez Viszont Privát

A választás előtt kirobbant titkosszolgálati és egyéb botrányokat követően a héten újabb, az Orbán-rendszer számára felettébb kellemetlen ügy pattant ki: Simor András volt MNB-alelnök zsarolással, maffiamódszerekkel és hivatali visszaéléssel vádolta meg a jegybank egyik volt alelnökét. Kandrács Csaba tagad, Varga Mihály jelenlegi elnök ugyanakkor vizsgálatot rendelt el. Mit mond el ez az ügy a rendszer természetéről? Mekkora az igény itthon az elszámoltatásra, és hogyan kellene azt megtenni?

