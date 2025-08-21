2p
Közelebb jött a háború a magyar határhoz: támadás érte Munkácsot

Oroszország az augusztus 21-ére virradó éjszaka rakéták és drónok hullámát indította el Ukrajna több városa ellen. 12 ember megsebesült, Munkács városában pedig tűz keletkezett egy nagy elektronikai gyárban. Más városokból, köztük Lvivből is károkat jelentettek.

Három robbanás hallatszott a Rivnei területen csütörtök hajnalban, miután a jelentések szerint a Kinzsal ballisztikus rakéták indítására is képes orosz MiG-31 vadászgépek szálltak fel – írja a Kyiv Independent. A Rivnei terület Ukrajna nyugati részén, a frontvonaltól távol, Kijevtől körülbelül 304 kilométerre nyugatra található. Eközben Ukrajna fővárosában a helyi média arról számolt be, hogy orosz Shahed drónok közelednek Kijevhez – a légvédelmi eszközök működésbe is léptek. Az ukrán légierő emellett több tucat, Ukrajna nyugati része felé, többek között Lviv, Ternopil és Hmelnickij felé tartó orosz drónról tett bejelentést. Lvivet rakéta- és dróntámadás is érte, egy áldozatról és két sebesültről adtak jelentést a helyi hatóságok.

Munkácson egy ipari létesítményt ért cirkálórakéta-találat, és a helyszínre a mentőszolgálat is kivonult – közölték a helyi hatóságok. A támadás célpontja a Flex által üzemeltetett gyár volt, amely éjszakai műszakban körülbelül 800 alkalmazottat foglalkoztat – közölte a Kyiv Independenttel a gyár egyik munkatársa. A legtöbb alkalmazott a légitámadást jelző riadó első jelzésére a helyszínen található óvóhelyekre menekült, mondták. Az ukránok szerint a gyár nem gyárt semmit a védelmi szektor számára, de az orosz támadás következtében a helyszínen található épületek valószínűleg teljesen kiégnek. Tizenketten kerültek kórházba a támadást követően.

