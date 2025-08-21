Közelebb jött a háború a magyar határhoz: támadás érte Munkácsot

Három robbanás hallatszott a Rivnei területen csütörtök hajnalban, miután a jelentések szerint a Kinzsal ballisztikus rakéták indítására is képes orosz MiG-31 vadászgépek szálltak fel – írja a Kyiv Independent. A Rivnei terület Ukrajna nyugati részén, a frontvonaltól távol, Kijevtől körülbelül 304 kilométerre nyugatra található. Eközben Ukrajna fővárosában a helyi média arról számolt be, hogy orosz Shahed drónok közelednek Kijevhez – a légvédelmi eszközök működésbe is léptek. Az ukrán légierő emellett több tucat, Ukrajna nyugati része felé, többek között Lviv, Ternopil és Hmelnickij felé tartó orosz drónról tett bejelentést. Lvivet rakéta- és dróntámadás is érte, egy áldozatról és két sebesültről adtak jelentést a helyi hatóságok.

Munkácson egy ipari létesítményt ért cirkálórakéta-találat, és a helyszínre a mentőszolgálat is kivonult – közölték a helyi hatóságok. A támadás célpontja a Flex által üzemeltetett gyár volt, amely éjszakai műszakban körülbelül 800 alkalmazottat foglalkoztat – közölte a Kyiv Independenttel a gyár egyik munkatársa. A legtöbb alkalmazott a légitámadást jelző riadó első jelzésére a helyszínen található óvóhelyekre menekült, mondták. Az ukránok szerint a gyár nem gyárt semmit a védelmi szektor számára, de az orosz támadás következtében a helyszínen található épületek valószínűleg teljesen kiégnek. Tizenketten kerültek kórházba a támadást követően.