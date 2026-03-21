Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Külpolitika

Mi történt? Trump enyhítené a nyomást Iránon

Az elnök szerint közel a célok elérése.

Az Egyesült Államok közel került Iránt érintő céljai eléréséhez – közölte Donald Trump amerikai elnök pénteken.

Az amerikai elnök internetes közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt is közölte, hogy fontolgatja a katonai művelet intenzitásának csökkentését. Donald Trump szerint a katonai nyomás enyhítésének megfontolását az teszi lehetővé, hogy teljes mértékben megsemmisültek Irán rakétái és azok indító eszközei, valamint elpusztítják az iráni védelmi ipar bázisát.

Donald Trump már lát enyhítő körülményeket
Az elnök a megvalósítás közelébe került amerikai célok között említette az iráni haditengerészet, légierő és légelhárító fegyverzet kiiktatását, valamint megismételte, hogy soha nem fogják megengedni Iránnak, hogy nukleáris katonai képességek birtokába kerüljön. Célnak nevezte a közel-keleti szövetségesek védelmét a lehető legmagasabb szinten, Izrael mellett ide sorolta Szaúd-Arábiát, Katart, az Egyesült Arab Emírségeket, valamint Bahreint és Kuvaitot.

Donald Trump kifejtette azt is, hogy a Hormuzi-szorost azon országoknak kellene őrizniük és felügyelniük, amelyek használják, valamint hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok ebben nem vesz majd részt, de szükség esetén segítséget nyújt.

Az amerikai elnök pénteken egy Fehér Házban tartott eseményen az amerikai katonai erők elmúlt három hétben Iránban nyújtott teljesítményét azzal méltatta, hogy Irán nagyon sok pénzzel rendelkezett, rengeteg „nagyszerű” orosz és kínai katonai eszköznek volt birtokában, de ezek is hasztalannak bizonyultak az amerikai haderővel szemben.

Erre számítanak az amerikaiak

Egy pénteken megjelent közvélemény-kutatás szerint az amerikai polgárok mintegy kétharmada arra számít, hogy az Egyesült Államok szárazföldi műveletet is indít Irán területén. A Reuters hírügynökség megbízásából készült felmérésben megkérdezettek 55 százaléka nem támogatja, hogy amerikai katonákat küldjenek iráni területre, míg az amerikaiak bő harmada támogatna egy korlátozott akciót, amiben csak a különleges erők egységei vesznek részt.

Ez az amerikai húzás enyhítheti az olajválságot?

Ez az amerikai húzás enyhítheti az olajválságot?

Ideiglenes mentességet hirdettek.

Zelenszkij: az EU meg fogja kerülni Orbán Viktor vétóját

Zelenszkij: az EU meg fogja kerülni Orbán Viktor vétóját

Az Európai Unió megtalálja a módját annak, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétóját megkerülve már áprilisban biztosítsa Ukrajna számára a 90 milliárd eurós hitel első részletét – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken, a WhatsApp üzenetküldő alkalmazáson keresztül tartott sajtótájékoztatóján.

palesztin zászló

Egy palesztinbarát csoport felgyújtotta egy csehországi fegyvergyár raktárát

Felgyújtottak pénteken a reggeli órákban egy ipari raktárépületet a Prágától keletre fekvő Pardubicében. A gyújtogatás elkövetőjeként a The Earthquake Faction csoport jelentkezett – jelentette az Aktuálne.cz hírportál, amelyet a csoport e-mailben tájékoztatott.

Trump: a NATO papírtigris az Egyesült Államok nélkül

Trump: a NATO papírtigris az Egyesült Államok nélkül

Donald Trump amerikai elnök szerint az iráni konfliktust katonai értelemben már megnyerte az Egyesült Államok, a NATO szövetségesek pedig nem akartak csatlakozni „az iráni atomfenyegetés” kiiktatásához.

No Trump, no party? Visszafelé sülhet el, ha tényleg Magyarországra jön Trump alelnöke

J.D. Vance érkezése nem válthatja be a kormányzati reményeket a kampányhajrában. Jegyzet a hét egyik legjelentősebb híréről. 

Pedro Sánchez

Nagy bejelentést tett egy uniós ország a közel-keleti válság miatt

A spanyol kormány 80 pontból álló, 5 milliárd euró értékű intézkedéscsomagot fogadott el a közel-keleti konfliktus gazdasági hatásainak ellensúlyozására rendkívüli ülésén pénteken Madridban.

orosz drón

Odessza megyét támadták az orosz drónok éjjel

Az orosz hadsereg 156 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat péntek éjjel, Odessza megyében külföldi teherhajók is megrongálódtak a támadásban – jelentette az ukrán légierő és helyhatósági vezetők.

Putyin valamitől nagyon fél – de lesz oka megijedni is?

Putyin valamitől nagyon fél – de lesz oka megijedni is?

Készül valami az orosz elnök ellen? De saját köreiből vagy külföldről leselkedik rá veszély? Elképzelhető, hogy közeledik a Putyin-rendszer vége?

Megölték az iráni Forradalmi Gárda szóvivőjét

Megölték az iráni Forradalmi Gárda szóvivőjét

Az izraeli hadsereg támadása során életét vesztette Ali Mohammad Naini, az iráni Forradalmi Gárda szóvivője. A csoportot nemrég hat újabb ország nyilvánította terrorista szervezetnek.

Orbán Viktor is reagált arra, hogy Gulyás Gergely szerint katonai segítséget nyűjthatnánk a Hormuzi-szoros felszabadításához

Orbán Viktor is reagált arra, hogy Gulyás Gergely szerint katonai segítséget nyújthatnánk a Hormuzi-szoros felszabadításához

Tobbfrontos légitámadást indított Irán közel-keleti energiaipari létesítmények ellen péntek hajnalban, az egyik kuvaiti olajfinomítót részben le is kellett állítani. A Katar legfontosabb LNG-létesítményét érő támadás pedig megbolygathatja az európai ellátást is.

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

