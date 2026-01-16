Közeleg az ukrán összeomlás? Csak Putyinék képzeletében, állítják amerikai szakértők

Pénteki napi összefoglalójában az ISW amerikai elemzőintézet arról ír, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön ismét világossá tette, hogy továbbra sem hajlandó engedni eredeti háborús céljaiból, amelyek közé például a NATO a szövetség 1997-es határai mögé történő visszatérése is szerepel (tehát Magyarország NATO-tagsága is veszélybe kerülne).

Az intézet azt is megállapítja, hogy a Kreml

„továbbra is azt a hamis narratívát igyekszik közvetíteni, hogy az ukrán védelem az összeomlás szélén áll, de az orosz előrenyomulásról szóló adatok ennek ellentmondanak”.

A háború első hónapjai, a frontok megmerevedése óta eltelt három évben az orosz erők mindössze 1,5 további százalékát tudták elfoglalni Ukrajna területének. 2025 decemberében a korábbi hónapokhoz képest lassult az előrenyomulás üteme, és 456 négyzetkilométer ukrán terület került orosz kézre.

Az orosz területnyereség a háború kezdete óta - nem sokat haladtak 2025-ben

Fotó: ISW

Az orosz vezérkari főnök, Valerij Geraszimov tábornok maga is rendszeresen könnyen cáfolható hazugságokat és nyilvánvaló túlzásokat közöl az orosz haderő teljesítményével kapcsolatban. Január 15-ei közlése szerint például az oroszok január első két hetében már 300 négyzetkilométert foglaltak el, miközben a valóságban csak 74 négyzetkilométer megszerzése igazolható.

Kapcsolódó cikk Nagy bajban Ukrajna, Magyarországtól is várják a segítséget Zelenszkij gyors megoldást szeretne.

Az orosz hadvezetés továbbra is állítja, hogy csapataik bevették Kupjanszk városát, miközben egyértelmű, vizuális bizonyítékok vannak ennek ellenkezőjéről.

Az orosz vezetés ezzel a taktikájával az ukrán kormányra és a nyugati vezetőkre igyekszik nyomást gyakorolni, hogy fogadják el az orosz követeléseket, hiszen a későbbiekben Ukrajna kénytelen lesz feltételek nélkül kapitulálni.