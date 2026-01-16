2p

A geopolitika felforgatja a piacokat – készüljön fel időben, kerülje el a bukást!
Fedezze fel, hogyan hat a világrend változása az Ön pénzügyeire!

Klasszis Befektetői Klub

2026. január 27., Budapest

Ne maradjon le – jelentkezzen most! >>

Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Közeleg az ukrán összeomlás? Csak Putyinék képzeletében, állítják amerikai szakértők

mfor.hu

Szerintük hazugságokkal próbálnak puhítani az oroszok.

Pénteki napi összefoglalójában az ISW amerikai elemzőintézet arról ír, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök csütörtökön ismét világossá tette, hogy továbbra sem hajlandó engedni eredeti háborús céljaiból, amelyek közé például a NATO a szövetség 1997-es határai mögé történő visszatérése is szerepel (tehát Magyarország NATO-tagsága is veszélybe kerülne).

Az intézet azt is megállapítja, hogy a Kreml

„továbbra is azt a hamis narratívát igyekszik közvetíteni, hogy az ukrán védelem az összeomlás szélén áll, de az orosz előrenyomulásról szóló adatok ennek ellentmondanak”.

A háború első hónapjai, a frontok megmerevedése óta eltelt három évben az orosz erők mindössze 1,5 további százalékát tudták elfoglalni Ukrajna területének. 2025 decemberében a korábbi hónapokhoz képest lassult az előrenyomulás üteme, és 456 négyzetkilométer ukrán terület került orosz kézre.

Az orosz területnyereség a háború kezdete óta - nem sokat haladtak 2025-ben
Az orosz területnyereség a háború kezdete óta - nem sokat haladtak 2025-ben
Fotó: ISW

Az orosz vezérkari főnök, Valerij Geraszimov tábornok maga is rendszeresen könnyen cáfolható hazugságokat és nyilvánvaló túlzásokat közöl az orosz haderő teljesítményével kapcsolatban. Január 15-ei közlése szerint például az oroszok január első két hetében már 300 négyzetkilométert foglaltak el, miközben a valóságban csak 74 négyzetkilométer megszerzése igazolható.

Az orosz hadvezetés továbbra is állítja, hogy csapataik bevették Kupjanszk városát, miközben egyértelmű, vizuális bizonyítékok vannak ennek ellenkezőjéről. 

Az orosz vezetés ezzel a taktikájával az ukrán kormányra és a nyugati vezetőkre igyekszik nyomást gyakorolni, hogy fogadják el az orosz követeléseket, hiszen a későbbiekben Ukrajna kénytelen lesz feltételek nélkül kapitulálni.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Még egy magyart hoznak haza egy venezuelai börtönből

Még egy magyart hoznak haza egy venezuelai börtönből

Szijjártó Péter holland és amerikai segítséget kapott.

Trump végre megkapta, amire annyira vágyott?

Köszönettel elfogadta a Nobel-díjat az amerikai elnök.

Volodimir Zelenszkij energiavészhelyzetet hirdetett

Volodimir Zelenszkij energiavészhelyzetet hirdetett

Ukrajna szükségállapotot hirdetett az ország energiaszektorában, különös tekintettel Kijevre, mivel a folyamatban lévő orosz csapások továbbra is több ezer lakost hagynak áram nélkül, miközben továbbra is fennáll a csípős hideg.

Sikorski

Csúnyán odaszóltak a magyar kormánynak Varsóból

Radosław Sikorskinak enyhén szólva sem tetszik, hogy a kormány újabb ellenzéki lengyel politikusnak adott menedékjogot. Arról is beszélt, hogy Magyarországot „korrupt nacionalisták” uralják. 

Duplán pozitív nemzetközi telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump

Duplán pozitív nemzetközi telefonbeszélgetést folytatott Donald Trump

Az amerikai elnök szerdán telefonon beszélt Delcy Rodriguez-zel, Venezuela megbízott elnökével, és a két vezető külön-külön is pozitívnak minősítette a beszélgetést.

Irán nem tervez akasztásokat

Irán nem tervez akasztásokat

Abbász Arakcsi iráni külügyminiszter szerdán kijelentette, hogy Iránnak „nincs terve” emberek felakasztására, amikor a közel-keleti országban zajló kormányellenes tüntetésekről kérdezték.

Trump az éves magyar GDP háromszorosát költené Grönlandra

Trump az éves magyar GDP háromszorosát költené Grönlandra

Akár 700 milliárd dollárba is kerülhet Grönland az Egyesült Államoknak. A dánok viszont nem akarnak üzletet kötni, ragaszkodnak a hatalmas szigethez.

Vučić már tudja, ki fogja megvenni a Szerb Kőolajipari Vállalat orosz tulajdonrészét

Vučić már tudja, ki fogja megvenni a Szerb Kőolajipari Társaság orosz tulajdonrészét

A szerb elnök az Egyesült Arab Emírségekben beszélt arról, ő már tudja, ki vásárolhatja fel a NIS tulajdonrészeit, amelyek egyelőre a Gazpromhoz és a Gazpromnyefthez tartoznak. 

Trump szerint két kutyaszán nem képes arra, amire az Egyesült Államok

Trump szerint két kutyaszán nem képes arra, amire az Egyesült Államok

Kifakadt közösségi oldalán az amerikai elnök, kiűzné a jelenleg is ott lévőket Grönland szigetéről.

Von der Leyen: Grönland számíthat ránk

Von der Leyen: Grönland számíthat ránk

Az Európai Bizottság folyamatos és szoros kapcsolatban áll a dán kormánnyal – mondta az elnök, Ursula von der Leyen a grönlandi feszültségről szóló beszédében. Az északi-sarki térség biztonsága az Európai Unió számára is fontos kérdés.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168