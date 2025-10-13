Közös nyilatkozatot írt alá a 4iG az Európai Bizottsággal

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

A közös nyilatkozatot a felek a mai napon írták alá Tiranában, az EU-Nyugat Balkán Beruházási Fórumon.

Hétfőn a Tiranában rendezett EU-Nyugat-Balkán Beruházási Fórumon az Európai Bizottság, a GÉANT és a 4iG Csoport közös nyilatkozatot írtak alá, amelyben megerősítették elkötelezettségüket a biztonságos, nagy kapacitású digitális infrastruktúra fejlesztése, valamint az uniós kapcsolatok erősítése mellett a Nyugat-Balkán térségében. A nyilatkozatban az uniós partnerek támogatásukról biztosították az Albániát és Egyiptomot összekapcsoló EAGLE (Egypt–Albania Gateway Link to Europe) tengeralatti adatkábel beruházást, valamint a projekthez kapcsolódó és most bejelentett regionális szárazföldi digitális gerinchálózat kiépítését.

A két beruházás együttesen új digitális hidat hoz létre a Nyugat-Balkán és Európa vezető adatközpontjai között, alacsony késleltetésű, nagy kapacitású és biztonságos adatkapcsolatot biztosítva.

„Amikor három éve megérkeztünk Albániába, egy mottót választottunk, amely ma is érvényes: hidakat építünk. Az EAGLE az egyik legjelentősebb ilyen kezdeményezés, amely közelebb hozza a nemzetközi adatkapacitásokat a helyi piacokhoz, és összeköti az adatközpontokat, a felhőszolgáltatásokat és a teljes digitális ökoszisztémát Afrika, a Közel-Kelet, valamint a Nyugat-Balkán és az európai unió országai között. Az Európai Bizottság és a GÉANT támogatása egyértelmű visszajelzés, hogy ezek a projektek az Európai Unió számára is stratégiai jelentőségű beruházások, amely egyben megerősíti a nyugat-balkáni régió szerepét is a kontinens digitális jövőjében.” – mondta Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója.

Ursula von der Leyen és Blénessy László, a 4iG igazgatótanácsának tagja
Ursula von der Leyen és Blénessy László, a 4iG igazgatótanácsának tagja
Fotó: 4iG

Az Európai Bizottság Bővítési és Keleti Szomszédsági Főigazgatósága (DG ENEST) zászlóshajó-projektként üdvözölte az EAGLE-kezdeményezést, amely összhangban áll az EU Digitális Évtized 2030, a Global Gateway stratégia, valamint az EU Nyugat-Balkán Növekedési Terv célkitűzéseivel. A tervezett szárazföldi gerinchálózat javítja a kapcsolódási minőséget, csökkenti a költségeket, erősíti a kutatási és oktatási hálózatokat, és alapot teremt az innováció, a mesterséges intelligencia-alkalmazások és a startup-ökoszisztéma fejlődéséhez a régióban.

A projekt megvalósítása összhangban áll az EU 5G kiberbiztonsági törekvéseivel, biztosítva a digitális hálózatok biztonságát és ellenálló képességét a térségben.

Az EAGLE egy úttörő tengeralatti és szárazföldi összeköttetési rendszer, amely új digitális átjárót hoz létre Európa, Ázsia, a Közel-Kelet és az afrikai kontinens között. A regionális és interkontinentális digitális integrációban stratégiai mérföldkőnek számító kezdeményezést a 4iG Csoport és a Telecom Egypt közösen valósítja meg. A rendszer nagy kapacitású, alacsony késleltetésű adatútvonalat biztosít a Földközi-tenger térségében, Albánián és Olaszországon keresztül kapcsolódva Európához. Innen egy új szárazföldi optikai gerinchálózaton keresztül halad tovább a Nyugat-Balkánon, elérve Európa legfontosabb adatforgalmi központjait, köztük Szófiát, Bécset és Frankfurtot. A Nyugat-Balkán jelenleg Európa egyik legkevésbé összekapcsolt térsége, korlátozott határon átnyúló infrastruktúrával. Az EAGLE-projekt révén a 4iG Csoport új lehetőségeket teremt a vállalkozások, az oktatási intézmények és a közszféra számára, támogatva az Európai Unió digitális felzárkóztatási és gazdasági ellenálló-képességi céljait.

A 2000 kilométer hosszú tengeralatti rendszer várhatóan 2028-ban kezdi meg működését, útvonal-diverzitást és hálózati redundanciát biztosítva, amely növeli a hálózatok ellenálló képességét és erősíti Európa digitális szuverenitását.

