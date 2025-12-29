3p
Kreml: a tárgyalások végső szakaszban vannak

Aa tárgyalások részletei nem tartoznak a nyilvánosságra az oroszok szerint.

Moszkva egyetért Donald Trump amerikai elnöknek azon kijelentésével, miszerint a felek közel állnak az ukrajnai konfliktus rendezéséhez, és a tárgyalások végső szakaszban vannak – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak hétfőn Moszkvában, kérdésre válaszolva.

Peszkov szerint a Kreml azután tud majd értékelést adni Donald Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő tárgyalásairól, ha ezekről tájékoztatást kap az Egyesült Államoktól. Emlékeztetett rá, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és amerikai hivatali partnere vasárnap megállapodott: telefonon ismételten kapcsolatba lépnek majd egymással a floridai amerikai-ukrán tárgyalások után. A szóvivő közölte, hogy a két elnök előző, vasárnapi telefonbeszélgetése során nem esett szó a karácsonyi tűzszünet lehetőségéről. Az ortodox karácsony a Juliánus-naptár szerint jövőre január 7-én lesz.

Peszkov megerősítette Jurij Usakovnak, az orosz elnök külpolitikai tanácsadójának vasárnap elhangzott szavait, melyek szerint Moszkva a fegyveres erők maradéktalan kivonását kívánja a donyecki és a luhanszki régió adminisztratív határain kívülre. Nem válaszolt arra a kérdésre, hogy Moszkva követeli-e Kijevtől a csapatkivonást Herszon és Zaporizzsja megyékből is. Emlékeztetett az orosz álláspontra, amely nem tartja üdvösnek a tárgyalások részleteinek nyilvánosság elé tárását. Leszögezte: egyelőre nincs szó arról, hogy Putyin és Zelenszkij telefonon kapcsolatba lépjen egymással.

Közölte: a Kreml nem érti, mire gondolhatott Zelenszkij, amikor azt mondta, hogy Oroszországnak az ukrajnai konfliktussal kapcsolatban egy B-tervet kell készítenie. „Oroszország a katonai konfliktus befejezéséről céljai elérésének kontextusában gondolkodik” – fogalmazott. Emlékeztetett Trump szavaira, miszerint Kijev folyamatosan területeket veszít. „Holnap a helyzet más lesz, mint ma” – nyilatkozott.

Peszkov nem tartotta célszerűnek, hogy nyilvánosan kommentálja a Donyec-medencében létrehozandó szabad gazdasági övezet és a zaporizzsjai atomerőmű közös üzemeltetésének ötletét, amely állítólag szerepel az amerikai béketervben. A Kreml szóvivője nyilvánvalónak nevezte, hogy az EU-ban növekszik az elégedetlenség az olyan vezetőkkel szemben, akik az ukrajnai konfliktus folytatását szorgalmazzák, a saját adófizetőik terhére. Úgy vélekedett hogy az általa emlegetett politikusoknak nehéz dolguk lesz a következő választásokon.

(MTI)

