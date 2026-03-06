Kritikus a helyzet Teheránban, vészjósló kijelentést tett az iráni külügyminiszter

Az amerikai székhelyű Emberi Jogi Aktivista Hírügynökség (HRANA) csütörtökön azt közölte, hogy február 28-a óta – ekkor indultak meg az izraeli-amerikai légicsapások Irán ellen – a feljegyzett civil halálos áldozatok száma 1168-ra nőtt Iránban, közülük 194 gyerek. További 336 halálesetet még vizsgálnak, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Teheráni lakosok szerint csütörtök éjjel az eddigi legsúlyosabb izraeli légicsapásokat élték át. Egy szemtanú szerint olyan intenzív volt a támadás, hogy a robbanások száma és a rombolás mértéke hihetetlen méreteket ölt. Az állandó robbanások miatt alig lehet aludni.

Az izraeli hadsereg intenzíven támadja Libanon fővárosát, Bejrútot is a Hezbollah iszlamista szervezet elleni harcra hivatkozva. Libanonban a halálos áldozatok száma meghaladja a 120-at.

Mindeközben az iráni külügyminiszter az NBC News amerikai hírtelevíziónak adott interjúban arról beszélt, hogy az ország felkészült egy szárazföldi támadásra a területén.

Abbász Aragcsi arra kérdésre, hogy tart-e egy esetleges amerikai szárazföldi inváziótól, kijelentette: „Nem, számítunk rá.” Hozzátette: „bízunk benne, hogy szembe tudunk velük szállni, és nagy katasztrófa lesz a számukra”.

