2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Külpolitika Irán Izraeli-iráni konfliktus

Kritikus a helyzet Teheránban, vészjósló kijelentést tett az iráni külügyminiszter

mfor.hu

Az eddigi legsúlyosabb légicsapások érték Teheránt csütörtök éjjel.

Az amerikai székhelyű Emberi Jogi Aktivista Hírügynökség (HRANA) csütörtökön azt közölte, hogy február 28-a óta – ekkor indultak meg az izraeli-amerikai légicsapások Irán ellen – a feljegyzett civil halálos áldozatok száma 1168-ra nőtt Iránban, közülük 194 gyerek. További 336 halálesetet még vizsgálnak, írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

Teheráni lakosok szerint csütörtök éjjel az eddigi legsúlyosabb izraeli légicsapásokat élték át. Egy szemtanú szerint olyan intenzív volt a támadás, hogy a robbanások száma és a rombolás mértéke hihetetlen méreteket ölt. Az állandó robbanások miatt alig lehet aludni.      

Az izraeli hadsereg intenzíven támadja Libanon fővárosát, Bejrútot is a Hezbollah iszlamista szervezet elleni harcra hivatkozva. Libanonban a halálos áldozatok száma meghaladja a 120-at.  

Mindeközben az iráni külügyminiszter az NBC News amerikai hírtelevíziónak adott interjúban arról beszélt, hogy az ország felkészült egy szárazföldi támadásra a területén.

Abbász Aragcsi arra kérdésre, hogy tart-e egy esetleges amerikai szárazföldi inváziótól, kijelentette: „Nem, számítunk rá.” Hozzátette: „bízunk benne, hogy szembe tudunk velük szállni, és nagy katasztrófa lesz a számukra”.

A teljes cikket a Privátbankáron olvashatják.    

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Miközben a Közel-Kelet forrong, így áll most a venezuelai helyzet

Miközben a Közel-Kelet forrong, így áll most a venezuelai helyzet

Az Egyesült Államok és Venezuela megállapodott a diplomáciai és konzuli kapcsolatok újbóli felvételéről – erről a BBC számolt be.

Ukrajna nagykövetsége javasolja, hogy az ukránok kerüljék el Magyarországot

Ukrajna nagykövetsége javasolja, hogy az ukránok kerüljék el Magyarországot

Tartózkodjanak a Magyarországra utazástól, és tranzit esetén is keressenek más útvonalat, javasolja Ukrajna Magyarországi Nagykövetsége a Facebookon. A magyar hatóságok önkényes lépései mellett nem tudják garantálni az ukrán állampolgárok biztonságát.

Pénzmosással gyanúsítja a NAV a Budapesten elfogott ukrán pénzszállítókat

Pénzmosással gyanúsítja a NAV a Budapesten elfogott ukrán pénzszállítókat

Két páncélozott pénzszállítót tartóztattak fel a magyar hatóságok csütörtökön éjjel Budapesten, hét embert pedig előállítottak. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal délelőtt közölte a részleteket.

Kiderült, mennyien térhetnek haza Dubajból és Sarm es-Sejkből

Kiderült, mennyien térhetnek haza Dubajból és Sarm es-Sejkből

Egyiptomi idő szerint este 7-kor Sarm es-Sejkből, illetve fél 10 körül Dubajból is indul mentesítő járat Magyarországra – jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter.

Zelenszkij kemény üzentet küldött Orbán Viktornak

Zelenszkij kemény üzenetet küldött Orbán Viktornak – frissítve

Nem javítaná meg a Barátság kőolajvezetéket az ukrán elnök. 

A dróntámadás után kész a katonai válaszra a háborúba sodort újabb ország 

Az azerbajdzsáni elnök a legmagasabb szintű harckészültségre utasította a fegyveres erőket.

Ukrajna aggódik az iráni háború miatt, Zelenszkij eltolná a tárgyalást

Az ukrán elnök az Egyesült Államokhoz fordult.

Izrael fokozatosan újranyitja légterét

Vasárnaptól már indulhatnak a járatok. 

Irán megszólalt az azerbajdzsáni támadás után

Irán tagadja, hogy dróntámadást indított volna Azerbajdzsán ellen.

Repülőteret és iskolát találtak el iráni drónok – meglepő országban

Repülőteret és iskolát találtak el iráni drónok – meglepő országban

Az azeri kormány idegesen reagált.

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168