2p

Külpolitika NAV Ukrajna

Kritikus állapotban került kórházba az ukrán pénzszállító egyik kísérője

mfor.hu

Csak akkor látták el az egyik ukrán férfi egészségügyi problémáit a múlt heti pénzszállítós incidens után, amikor összeesett. Jelenleg kritikus állapotban fekszik kórházban.

Kórházba került az M0-s autóúton múlt héten feltartóztatott ukrán pénzszállítók egyik kísérője, írja a Bloomberg. Az ukrán férfi állapota azt követően vált kritikussá, hogy a hatóságok kihallgatták – mondta a lapnak az Ukrán Nemzeti Bank elnöke, Andrij Pisnij.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzmosás gyanúja miatt állította meg a két, Bécsből Kijevbe tartó páncélozott pénzszállítót. A járművekben 40 millió dollár, 35 millió euró és kilenc kilogramm arany volt. Összesen heten voltak az autókban őket kiutasították Magyarországról. 

A járműveket a NAV csütörtökön egy hosszadalmas procedúra után adta vissza az ukrán Oschadbank képviselőjének és sofőrjeinek, de a készpénzt és az aranyat továbbra is lefoglalás alatt tartják. Andrij Pisnij szerint ez abszurd és illegális.

Az ukrán külügyminisztérium szerint az egyik kísérőnek egészségügyi problémái lettek az eljárás során, és csak akkor kapott ellátást, amikor összeesett. A férfinak korábban olyan injekciót adtak be, amely veszélyes mértékűre emelte a vércukorszintjét.

 

