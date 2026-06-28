Kuba mély válságban van, de nem valószínű az amerikai invázió – Interjú

A szakértő arról is beszélt, hogy – részben a Kuba elleni amerikai szankciók és a január óta érvényes olajblokád, részben a Castro-rendszer belső problémái miatt – nagyon súlyos megélhetési válság, energia- és élelmiszerhiány van a karibi országban, ami tömeges éhínséget okoz.

Bár a Castro-rendszer továbbra is áll, elkezdődött az elmozdulás a piacgazdaság felé: Kuba a kínai és a vietnámi modellt alkalmazhatja a jövőben. Az amerikai gazdasági nyomásgyakorlás részben elérheti a célját.

Az amerikai elnök a Castro előtti Kubát hozná vissza, amely azonban korántsem volt olyan idillikus, mint gondolja. Mint Lénárt András – aki nemrég könyvet is írt a karibi ország ezen időszakáról „Gengszterkorzó Havannnában” címmel – elmondta, a múlt század közepi Kuba az Egyesült Államok „víkendháza” volt, amit az amerikai maffia birtokolt és irányított. A maffia táskában vitte a pénzt Fulgencio Batista akkori kubai elnöknek, és olyan neves elintézőemberei voltak, mint például a világhírű énekes, Frank Sinatra.

A teljes beszélgetést, amelyben szó esik még a Maduro-rezsim amerikai megdöntéséről, Fidel Castro hatalomra kerülésének körülményeiről, a térség nagyhatalmi játszmáiról, Kína és Oroszország szerepéről, az érett gyümölcs politikájáról, valamint Latin-Amerika jobbra billenéséről, a fenti videóban tekinthetik meg.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó alábbi részeinél találja:

00:00 Intro, beköszönés.

02:10 Kuba lesz a következő Venezuela? Trump tervei.

09:23 A kubai válság. A Castro-rendszer kezdetétől napjainkig.

15:27 Van-e támasza a kubai rendszernek? Amerikai szankciók. Turizmus.

20:45 Miért éhezik Kuba? Az amerikai olajembargó. Az orosz és a kínai szál. Donroe-doktrína.

31:49 Kuba a Castro-korszak előtt. Amerikai gengszterkorzó Havannában. Frank Sinatra. Keresztapa.

41:37 Miért győzött Fidel Castro és Che Guevara?

48:46 Lesz-e békés átmenet? Az érett gyümölcs politikája. Venezuela. Kubai nyitás.

56:49 Visszatérhet a gengszterkorzó? Jobbra dőlő Latin-Amerika.

01:04:36 Elköszönés.

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