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Kuba mély válságban van, de nem valószínű az amerikai invázió – Interjú

Izsó Márton - Wéber Balázs

Nem kizárt az amerikai katonai invázió Kuba ellen, de jelen pillanatban más forgatókönyvek valószínűbbnek tűnnek, jelentette ki Lénárt András Latin-Amerika szakértő a Klasszis Podcastban. A szegedi BTK Hispanisztika Tanszékénék egyetemi docense ezek között említette a Castro-rendszer további enyhülését, sőt akár a rendszerváltást is. Szerinte Donald Trump főleg azt szeretné, ha az amerikai tőke minél jobban betehetné a lábát az országba.

A szakértő arról is beszélt, hogy – részben a Kuba elleni amerikai szankciók és a január óta érvényes olajblokád, részben a Castro-rendszer belső problémái miatt – nagyon súlyos megélhetési válság, energia- és élelmiszerhiány van a karibi országban, ami tömeges éhínséget okoz.

Bár a Castro-rendszer továbbra is áll, elkezdődött az elmozdulás a piacgazdaság felé: Kuba a kínai és a vietnámi modellt alkalmazhatja a jövőben. Az amerikai gazdasági nyomásgyakorlás részben elérheti a célját.   

Az amerikai elnök a Castro előtti Kubát hozná vissza, amely azonban korántsem volt olyan idillikus, mint gondolja. Mint Lénárt András – aki nemrég könyvet is írt a karibi ország ezen időszakáról „Gengszterkorzó Havannnában” címmel – elmondta, a múlt század közepi Kuba az Egyesült Államok „víkendháza” volt, amit az amerikai maffia birtokolt és irányított. A maffia táskában vitte a pénzt Fulgencio Batista akkori kubai elnöknek, és olyan neves elintézőemberei voltak, mint például a világhírű énekes, Frank Sinatra.

A teljes beszélgetést, amelyben szó esik még a Maduro-rezsim amerikai megdöntéséről, Fidel Castro hatalomra kerülésének körülményeiről, a térség nagyhatalmi játszmáiról, Kína és Oroszország szerepéről, az érett gyümölcs politikájáról, valamint Latin-Amerika jobbra billenéséről, a fenti videóban tekinthetik meg.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó alábbi részeinél találja: 

00:00 Intro, beköszönés.
02:10 Kuba lesz a következő Venezuela? Trump tervei.
09:23 A kubai válság. A Castro-rendszer kezdetétől napjainkig.    
15:27 Van-e támasza a kubai rendszernek? Amerikai szankciók. Turizmus.
20:45 Miért éhezik Kuba? Az amerikai olajembargó. Az orosz és a kínai szál. Donroe-doktrína.
31:49 Kuba a Castro-korszak előtt. Amerikai gengszterkorzó Havannában. Frank Sinatra. Keresztapa.  
41:37 Miért győzött Fidel Castro és Che Guevara?  
48:46 Lesz-e békés átmenet? Az érett gyümölcs politikája. Venezuela. Kubai nyitás.
56:49 Visszatérhet a gengszterkorzó? Jobbra dőlő Latin-Amerika.
01:04:36 Elköszönés.

Az összes Klasszis Podcastot itt, ezen belül a Geopol beszélgetéseket itt érheti el.  

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