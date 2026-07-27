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Külpolitika Kuba

Kuba nem adja fel: furcsa módon közelednének Trumphoz

mfor.hu

Nagy szükségük lenne némi enyhülésre az amerikai intézkedések miatt, mégis éles kritikákkal illették Amerikát.

Miguel Díaz-Canel kubai elnök a július 26-i nemzeti felkelés napja alkalmából rendezett vasárnapi ünnepségen azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy gazdasági nyomásgyakorlással próbálja térdre kényszeríteni Kubát, és a szankciók feloldását sürgette.

Az államfő kijelentette:

Washington célja az ország „gazdasági megfojtása”, és ennek érdekében olajembargót, valamint pénzügyi korlátozásokat alkalmaz.

Szavai szerint ezek súlyosan hozzájárultak Kuba elhúzódó gazdasági válságához, az energiaellátási zavarokhoz, az ismétlődő, olykor egy napnál is hosszabb áramkimaradásokhoz és az ipari termelés visszaeséséhez.

Díaz-Canel a szankciókat háborús fegyvernek, illetve a Reuters beszámolója szerint politikai népirtásnak nevezte.

Azt mondta, hogy az Egyesült Államok intézkedései a kubai egészségügyet is súlyosan érintik, és emlékeztetett arra, hogy az ENSZ Közgyűlése évről évre elítéli az országgal szembeni egyoldalú korlátozó intézkedéseket.

Nem jelentenek fenyegetést

Beszédében hangsúlyozta, hogy Kuba meg kívánja őrizni szuverenitását, és folytatja a nemrég elfogadott, 176 intézkedésből álló gazdasági program végrehajtását.

Elmondása szerint a kormány új gazdálkodási modelleket vezet be: 

  • ösztönzi a munkavállalókat és a
  • mezőgazdasági termelőket, valamint
  • teret kíván adni a felelős beruházásoknak.

Az ünnepségen az elnök ismételten a szankciók és az olajembargó megszüntetését kérte, egyúttal megköszönte a Kubának nyújtott nemzetközi humanitárius segítséget. Hangsúlyozta, hogy Kuba nem jelent fenyegetést az Egyesült Államokra vagy más országokra. (MTI/Xinhua/Reuters)

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