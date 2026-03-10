2p

Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok Kuba

Kubáról kérdezték Trumpot, az amerikai elnök sejtelmesen válaszolt

mfor.hu

Donald Trump amerikai elnök hétfőn azt mondta, hogy Kuba humanitárius szempontból „nagy bajban van”. A közép-amerikai ország ügyével Marco Rubio amerikai külügyminiszter foglalkozik.

Ez a folyamat akár „baráti hatalomátvételhez” is vezethet – vagy nem – számol be róla a Reuters.

„Marco Rubio foglalkozik Kubával, és lehet, hogy baráti hatalomátvétel lesz, de az is lehet, hogy nem. Igazából nem sokat számítana, mert ők már tényleg… ahogy mondani szokták, az utolsó tartalékaikat élik fel. Nincs energiájuk, nincs pénzük”

– mondta Trump újságíróknak egy sajtótájékoztatón a floridai Doralban.

A kubai kormány közölte, hogy nem folynak magas szintű tárgyalások az Egyesült Államokkal, ugyanakkor a kabinet nem tagadta egyértelműen azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint amerikai tisztviselők informális egyeztetéseket folytathatnak Raúl Guillermo Rodríguez Castróval, a volt kubai elnök, Raúl Castro unokájával.

A kubai emigránsok – akik nagyrészt Miamiban élnek – régóta arról álmodnak, hogy megdöntik a kubai kormányt, vagy látják annak bukását. A múltban már szerveztek összeesküvéseket a kormány ellen, amelyet a néhai forradalmi vezető, Fidel Castro hozott létre.

Kuba jelenlegi elnökét, Miguel Diaz-Canelt 2018-ban választották meg.

 

