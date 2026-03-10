Kubáról kérdezték Trumpot, az amerikai elnök sejtelmesen válaszolt

Ez a folyamat akár „baráti hatalomátvételhez” is vezethet – vagy nem – számol be róla a Reuters.

„Marco Rubio foglalkozik Kubával, és lehet, hogy baráti hatalomátvétel lesz, de az is lehet, hogy nem. Igazából nem sokat számítana, mert ők már tényleg… ahogy mondani szokták, az utolsó tartalékaikat élik fel. Nincs energiájuk, nincs pénzük”

– mondta Trump újságíróknak egy sajtótájékoztatón a floridai Doralban.

Kapcsolódó cikk Trump nem kegyelmez Kubának, áram és üzemanyag nélkül maradhat az ország Washington fokozza a nyomást.

A kubai kormány közölte, hogy nem folynak magas szintű tárgyalások az Egyesült Államokkal, ugyanakkor a kabinet nem tagadta egyértelműen azokat a sajtóértesüléseket, amelyek szerint amerikai tisztviselők informális egyeztetéseket folytathatnak Raúl Guillermo Rodríguez Castróval, a volt kubai elnök, Raúl Castro unokájával.

A kubai emigránsok – akik nagyrészt Miamiban élnek – régóta arról álmodnak, hogy megdöntik a kubai kormányt, vagy látják annak bukását. A múltban már szerveztek összeesküvéseket a kormány ellen, amelyet a néhai forradalmi vezető, Fidel Castro hozott létre.

Kuba jelenlegi elnökét, Miguel Diaz-Canelt 2018-ban választották meg.