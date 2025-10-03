Kukoricás konzervdobozokból készített bombát találtak egy lengyel temetőben

Gyanús konzervdobozokat találtak egy lengyelországi, Łódź környéki temetőben – írja a Gazeta Wyborcza. Lengyelország azt feltételezi, hogy a kukoricásdobozokban olyan robbanóanyagokat rejthettek el az orosz katonai hírszerzés emberei, amiket drónokra lehet csatlakoztatni.

A robbanóanyagot tavaly áshatta ki egy litvániai temetőben Władysław D, ez után szállította Lengyelországba a csomagot. Az ukrán állampolgárságú, Katowicében élő munkanélküli férfi az orosz titkosszolgálat alkalmazásában állt. Szintén ő lehetett az, aki tavaly robbanószerkezeteket és gyúlékony anyagokat tartalmazó csomagokat küldött Litvániából több másik európai országba. Ennek az ügynek a vizsgálata során derült ki, hogy az orosz titkosszolgálat a Telegramon szervezi be az embereket a hasonló műveletekhez, és kriptovalutát fizet nekik.

Władysław D. két további konzervdobozt is elrejthetett egy autópálya-lehajtó mellett, a 655 ezres Łódź környékén, de ezeket nem találták meg. A konzervdobozok összesen 2,8 kilogramm TNT-nek megfelelő robbanóanyagot tartalmaztak. Ez könnyen a levegőbe repíthet egy autót, és életveszélyes sérüléseket okozhat a környezetében lévő embereknek.

A lengyel állami ügyészség a TVP-nek arról beszélt, hogy egy orosz hibrid hadviselést feltáró széleskörű művelet során akadtak a temetőben elrejtett konzervdobozokra. A szabotázsakció miatt négy embert vettek őrizetbe, és további két embert hallgattak ki.