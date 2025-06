„Kulcsfontosságú döntés” – a magyar kormánynak is üzent a NATO-főtitkár

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

„Szükség van arra, hogy szövetségeseink is fellépjenek, miközben mi mellettük állunk” - tette hozzá az amerikai védelmi miniszter.

Kijelentette: nem lehet és senki nem is fog Amerikára támaszkodni egy fenyegetésekkel teli világban. Nem lehetséges az, hogy Amerika egyedül álljon készen arra, hogy segítsen kezelni a világban jelentkező fenyegetéseket.

Az Egyesült Államok büszke arra, hogy a szövetségesei mellett állhat, de üzenete továbbra is világos: elrettentés és béke az erőn keresztül.

„Azért vagyunk itt, hogy folytassuk a Trump elnök által megkezdett munkát, ami kötelezettségvállalást jelent a szövetség 5 százalékos védelmi kiadásaira” – fogalmazott Hegseth, majd hozzátette: az amerikai adminisztráció úgy gondolja, hogy a védelmi kiadásoknak a jelenlegi 2 százalékról való emelése „meg is fog történni”.

