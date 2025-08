Küszöbön az újabb botrány? Újabb politikus menekülhet Magyarországra

(via K áncz Csaba geopolitikai jegyzetei )

Matecki a portál értesülései szerint követheti a PiS korábbi miniszterhelyettesét, Marcin Romanowskit, aki tavaly kapott politikai menedékjogot Magyarországon, máig sem enyhülő diplomáciai feszültséget okozva a lengyel és a magyar kormány között. Az üggyel kapcsolatban már a budapesti lengyel nagykövetet is visszahívták.

Kapcsolódó cikk Nagy gyomrost vittek be a magyar kormánynak a lengyelek – itt van, mi áll a hátterében Megromlott a kapcsolat.

Most egy parlamenti képviselő érkezhet a letartóztatás elől menekülve.

