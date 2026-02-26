Lakóházakat és gázvezetéket is ért a csütörtök hajnali orosz légicsapás Ukrajnában

Tömeges csapást mért ukrán hadiipari vállalatokra, az energetikai infrastruktúrára és katonai repülőterekre csütörtökre virradóra az orosz hadsereg – írja a moszkvai védelmi minisztérium közlése alapján az MTI. Ukrán hírügynökségek szerint összesen 39 különböző típusú rakétával és 420 drónnal támadta az orosz haderő az említett célpontokat. A támadásnak egy halálos áldozata és sebesültjei is vannak, lakóházak és infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg.

Az orosz hadijelentés szerint a hat ukrajnai frontszakasz közül öt helyen előre tudtak törni. Több olyan helyszínt megsemmisítettek vagy eltaláltak, ahol nagy hatótávolságú drónokat, valamint lőszereket raktározott az ukrán hadsereg. Az ukrán légierő parancsnokságának Telegram-csatornája szerint 32 helyszínen 5 ballisztikus rakéta és 46 drón célba talált, 15 esetben pedig a támadóeszközök lezuhanó roncsai okoztak károkat. 32 rakétát és 374 drónt hatástalanítottak, de a hivatalos közlemény kiadáskor még tartott a légitámadás, néhány drón az Ukrajna által ellenőrzött légtérben tartózkodott.

Nem sikerült a szentpétervári merénylet

Kijevet egy ballisztikus rakétával és drónokkal támadta az orosz hadsereg csütörtökre virradóra, több kerületben családi házak rongálódtak meg, az áldozatokra vonatkozó információk ellenőrzése folyamatban van.

A második legnagyobb ukrajnai várost, Harkivot és környékét éjszaka rázta meg robbanássorozat. A rakétákkal és drónokkal végrehajtott orosz légicsapásban 16 ember, köztük 2 gyerek sebesült meg. A Sevcsenkivszkij kerületben közvetlen találat ért egy többszintes lakóházat, és más városrészekben is keletkeztek károk többlakásos épületekben és családi házakban. Megrongálódott egy gázvezeték is, és több helyen leszakadtak az elektromos vezetékek.

A délkelet-ukrajnai Zaporizzsja is orosz légitámadás célpontja volt: ott egy ember vesztette életét, kilencen pedig megsebesültek. 19 többlakásos épület, valamint négy családi ház és két bevásárlóközpont rongálódott meg, a város három kerületében több mint 500 épületben nincs fűtés. Támadás érte Poltava megye gáz-infrastruktúráját, valamint Kijev és Dnyipro megye elektromos alállomásait is.

Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) közölte, hogy Szentpéterváron megakadályozott egy tervezett terrortámadást a védelmi minisztérium egy magas rangú tisztje ellen, amelyet két orosz állampolgár az ukrán titkosszolgálatok megbízásából készített elő. A gyanúsítottak a a Telegramon leveleztek feletteseikkel, akik utasítására pokolgépet helyeztek el a célszemély autója alatt. A robbanószerkezetet az FSZB munkatársai hatástalanították.

A szolgálat Zaporizzsja régióban őrizetbe vett egy 32 éves orosz állampolgárt, aki az ukrán titkosszolgálatoknak információkat adott ki az orosz fegyveres erők és haditechnika elhelyezkedéséről. A férfi a Signalon tartotta a kapcsolatot az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) képviselőjével.