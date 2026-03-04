Lángokban áll az orosz LNG-tartályhajó a Földközi-tengeren

Az orosz zászló alatt hajózó, cseppfolyósított földgázt szállító Arctic Metagaz tartályhajó lángokban áll a Földközi-tengeren – közölték tengerészeti biztonsági források kedden, írja a Reuters.

Az amerikai és brit szankciók alatt álló hajó hétfőn Málta partjainál hajózott a MarineTraffic platformon található hajókövetési adatok szerint.

Ukrajna a háttérben?

A hajót valószínűleg egy haditengerészeti drón támadta meg, a művelet végrehajtásával Ukrajnát gyanúsítják – mondta az egyik forrás, bizonyítékok bemutatása nélkül.

A máltai fegyveres erők közölték, hogy vészjelzést kaptak a hajóról, és megtalálták legénységét, a hajó állapotáról azonban nem adtak bővebb tájékoztatást. „A túlélőket a keresés során egy mentőcsónakban találták meg a líbiai SRR-ben. A teljes személyzetről azt jelentették, hogy biztonságban a mentőcsónak fedélzetén vannak” – áll a Facebookon közzétett sajtóközleményben.

A hajó oroszországi üzemeltetője, az LLC SMP Techmanagement, az orosz LNG-termelő, a Novatek és az orosz közlekedési minisztérium nem reagált azonnal a megkeresésekre.

