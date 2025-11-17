Lángokban állt egy tankerhajó a Dunán az orosz drónok miatt

2p
Egy falut is evakuáltak.

A román hatóságok kiürítettek egy Ukrajnával határos falut, miután orosz drónok támadása után kigyulladt egy, cseppfolyósított gázt szállító tanker a Duna román partjaitól néhány méterre – gyakorlatilag az EU- és NATO-terület közvetlen közelében – írta meg a Politico.

A Ceatalchioi községhez tartozó Plauru alig pár száz méterre fekszik az égő hajótól, amely „bármelyik pillanatban felrobbanhat” – mondta a Digi24-nek Tudor Cernega, Ceatalchioi polgármestere.

„Házról házra jártunk, az állatokat is kitereltük” – fogalmazott a polgármester. „Lezártuk az utakat, a veszély óriási.”

A román katasztrófavédelem közlése szerint a tűz egy Ukrajna területén vasárnap éjjel végrehajtott dróntámadás következménye, amely miatt „egy LPG-t szállító hajó teljesen lángba borult” Izmail térségében, Ukrajna délnyugati, Romániával határos kikötővárosában.

A török zászló alatt közlekedő ORINDA nevű tanker körülbelül 1,8 millió gallon cseppfolyósított gázt szállíthat. A legénységet szintén kimenekítették, miután a tűz kitört; a felvételeken hatalmas láng- és füstoszlopok láthatók a hajóból kiáramlani.

 

