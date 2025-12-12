2p
Külpolitika Olaj Oroszország Ukrajna

Lángol az orosz jaroszlavi óriásfinomító az ukrán dróntámadás után

mfor.hu

Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítóját támadták az ukránok péntekre virradóra.

Tűz keletkezett Oroszország egyik, az öt legnagyobb közé sorolt, olajfinomítójában, a Jaroszlavlban működő Szlavnyeft–Janosz üzemben, miután a létesítményt péntekre virradó éjszakai dróntámadás érte – közölték hivatalos források és helyi Telegram-csatornák, amiről a Kyiv Independent is beszámolt.

A helyi lakosok legalább hét robbanásról számoltak be a város felett, ezt követően érkeztek az első hírek a Szlavnyeft–Janosz finomítóban fellobbant tűzről. A létesítmény több mint 700 kilométerre fekszik az ukrán határtól.

Nyílt forrású hírszerzési (OSINT) csatornák szerint a finomítót találat érte, miközben Jaroszlavl kormányzója, Mihail Jevrajjev korábban figyelmeztetett a térséget fenyegető drónveszélyre.

Az Astra nevű, Oroszországban működő független Telegram-csatorna december 12-én reggel fotókat és videót tett közzé a továbbra is égő létesítményről.

Jelentős üzemanyaggyártó

A Szlavnyeft–Janosz finomító jelentős üzemanyaggyártó: benzint, dízelt és repülőgép-üzemanyagot állít elő, és évente mintegy 15 millió tonna kőolaj feldolgozására képes.

Az éjszaka folyamán több más régiót is ukrán támadás ért, köztük Tver, Szmolenszk és Moszkva térségét. Tverben egy drónrobbanás megrongálta egy lakóépület alsó szintjeit, és hét embert megsebesített – közölték a helyi hatóságok.

Szergej Szobyanin, Moszkva polgármestere szerint az orosz légvédelem nyolc, a főváros felé közeledő drónt semmisített meg.

A károk mértéke egyelőre nem ismert, és Ukrajna sem kommentálta a támadást.

Ukrajna rendszeresen vet be saját fejlesztésű, nagy hatótávolságú drónokat az orosz olajipari infrastruktúra elleni támadásokhoz. Oroszország olaj- és gáztermelése az utóbbi időben újra és újra célkeresztbe került, mivel Kijev igyekszik meggyengíteni Moszkva elsődleges háborús bevételi forrását.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szijjártó Péter felháborodott felszólítással kezdte a napot

Szijjártó Péter felháborodott felszólítással kezdte a napot

A magyar külgazdasági és külügyminiszter a Mark Rutte NATO főtitkár csütörtöki berlini beszédére reagált.

Volodimir Zelenszkijnek nem tetszik a Donbász Amerika által javasolt „szabad gazdasági övezete”

Volodimir Zelenszkijnek nem tetszik a Donbász Amerika által javasolt „szabad gazdasági övezete”

Az ukrán elnök szerint a terv nem lenne tisztességes anélkül, hogy garanciákat kapna arra, hogy Oroszország nem veszi át egyszerűen az övezetet.

Karácsonyig vége a háborúnak? Zelenszkij elszólta magát

Karácsonyig vége a háborúnak? Zelenszkij elszólta magát

Washington szeretné az ünnepig teljesen tisztázni a békemegállapodás állását.

Sokat vár Ukrajnától az EU – radikális változások jönnek

2026 második negyedévéig el kell fogadniuk egy korrupcióellenes stratégiát.

Kicselezi az EU és Ukrajna az Orbán-kormány vétóját

Kicselezi az EU és Ukrajna az Orbán-kormány vétóját

Folytatják az egyeztetéseket Ukrajna csatlakozásáról.

Látszatválasztásra készül Zelenszkij?

Látszatválasztásra készül Zelenszkij?

Trump és Putyin nyomása kínál egy esélyt számára?

Társat kaphat az uniós szégyenpadon Orbán Viktor

Társat kaphat az uniós szégyenpadon Orbán Viktor

Fogy a türelem egy másik kormányfővel szemben is.

Ez még Trumtól is meglepő húzás: lenyúlt egy olajtankert?

Ez még Trumptól is meglepő húzás: lenyúlt egy olajtankert?

„Gondolom, megtartjuk” – mondta az olajról.

Az Orbán-kormány is a lázadók közé került Strasbourgban

Az Orbán-kormány is a lázadók közé került Strasbourgban

Feszült volt a helyzet az ET strasbourgi ülésén, két párhuzamos nyilatkozat is született. 

Volodimir Zelenszkij beadta derekát: most már készen áll erre

Volodimir Zelenszkij beadta derekát: most már készen áll erre

Az ukrán elnök kijelentette, hogy „készen áll a választásokra”, miután Donald Trump amerikai elnök megkérdőjelezte az ukrán demokráciát.

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére” (x)

Megújult az Otthontervező Lakásszámla.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Tegyél a kosaradba egy kis gondoskodást! – Indul az Adni Öröm! adománygyűjtő akció

Tegyél a kosaradba egy kis gondoskodást! – Indul az Adni Öröm! adománygyűjtő akció (x)

Több ezer rászoruló ember ünnepe válhat szebbé.
Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt? (x)

OTP-s szakértő a tbsz és a nyesz előnyeiről.
A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Interjú Bálint Attilával.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168