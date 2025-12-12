Lángol az orosz jaroszlavi óriásfinomító az ukrán dróntámadás után

Tűz keletkezett Oroszország egyik, az öt legnagyobb közé sorolt, olajfinomítójában, a Jaroszlavlban működő Szlavnyeft–Janosz üzemben, miután a létesítményt péntekre virradó éjszakai dróntámadás érte – közölték hivatalos források és helyi Telegram-csatornák, amiről a Kyiv Independent is beszámolt.

A helyi lakosok legalább hét robbanásról számoltak be a város felett, ezt követően érkeztek az első hírek a Szlavnyeft–Janosz finomítóban fellobbant tűzről. A létesítmény több mint 700 kilométerre fekszik az ukrán határtól.

Nyílt forrású hírszerzési (OSINT) csatornák szerint a finomítót találat érte, miközben Jaroszlavl kormányzója, Mihail Jevrajjev korábban figyelmeztetett a térséget fenyegető drónveszélyre.

Az Astra nevű, Oroszországban működő független Telegram-csatorna december 12-én reggel fotókat és videót tett közzé a továbbra is égő létesítményről.

Jelentős üzemanyaggyártó

A Szlavnyeft–Janosz finomító jelentős üzemanyaggyártó: benzint, dízelt és repülőgép-üzemanyagot állít elő, és évente mintegy 15 millió tonna kőolaj feldolgozására képes.

Az éjszaka folyamán több más régiót is ukrán támadás ért, köztük Tver, Szmolenszk és Moszkva térségét. Tverben egy drónrobbanás megrongálta egy lakóépület alsó szintjeit, és hét embert megsebesített – közölték a helyi hatóságok.

Szergej Szobyanin, Moszkva polgármestere szerint az orosz légvédelem nyolc, a főváros felé közeledő drónt semmisített meg.

A károk mértéke egyelőre nem ismert, és Ukrajna sem kommentálta a támadást.

Ukrajna rendszeresen vet be saját fejlesztésű, nagy hatótávolságú drónokat az orosz olajipari infrastruktúra elleni támadásokhoz. Oroszország olaj- és gáztermelése az utóbbi időben újra és újra célkeresztbe került, mivel Kijev igyekszik meggyengíteni Moszkva elsődleges háborús bevételi forrását.