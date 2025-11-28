Lángol egy orosz olajfinomító, megint lecsapott Ukrajna

2p
Az ukrán erők péntekre virradóra csapást mértek az oroszországi Szaratovban lévő olajfinomítóra, valamint egy pilóta nélküli repülőgépek tárolóhelyére az orosz megszállás alatt álló Krím félszigeten, Szaki közelében lévő katonai reptéren – közölte az ukrán vezérkar a Facebookon.

A tájékoztatás szerint az olajfinomító környékén robbanások sorozata után tüzet észleltek. A találatok eredményeinek pontosítása folyamatban van.

A vezérkar hangsúlyozta: a szaratovi olajfinomító az orosz hadsereg szükségleteinek ellátásában játszik szerepet. Az üzem több mint húsz féle kőolajterméket állít elő, köztük benzint, mazutot és dízelüzemanyagot.

Ukrajna számos esetben támadja sikerrel az orosz finomítókat és hasonló ipari létesítményeket.   

A Szakinál lévő repülőtéren az előzetes adatok szerint több légvédelmi objektumot semmisítettek meg, köztük Pancir-Sz1 és TOR-M2 rendszereket.

"Miután a védők kiiktatták az ellenséges légvédelmi eszközöket, sikerült megsemmisíteniük azt a hangárt, ahol az Orion és Forposzt típusú drónokat tárolták. Továbbá találat érte a megszállók irányító- és forgalomirányító pontját, valamint egy katonai teherautót is – számolt be a vezérkar.

Ezenkívül közölték, hogy találat érte az orosz erők összpontosulásait, valamint az üzemanyag- és kenőanyag-raktárait is Donyeck és Luhanszk megye megszállt részében.

A Donyeck megyei ügyész hivatal a Telegramon közölte, hogy novemberben a pokrovszki járásban fekvő Hnatyivka falu térségében az oroszok kivégeztek egy fogságba esett ukrán katonát.

Az ukrán déli védelmi erők eközben arról tájékoztattak a Telegramon, hogy Huljajlpole közelében feltartóztatták az orosz csapatok előrenyomulását, és visszavették az irányítást a térség felett. „A front stabilizálódott” - tették hozzá a közleményben.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 72 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem ebből 63-at semmisített meg, öt helyszínen viszont rögzítették egy ballisztikus rakéta és kilenc csapásmérő drón becsapódását, egy helyen pedig roncsok lezuhanását.

(MTI)

