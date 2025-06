Lángolt Kijev az éjszaka, Odesszában szülészetet ért találat

Keddre virradó éjjel újra dróónokkal és rakétákkal támadta Ukrajna több nagyvárosát Oroszország. Kijevben is számos robbanás történt, a helyi hatóságok szerint négy ember megsérült, a város tíz kerületében érkeztek jelentések károkról. A támadás nyomán számos helyen ütött ki tűz is.

Kyiv today — no sunrise, just black smoke.



20,000 anti-drone missiles? Denied.



Ukraine will fight, invent, adapt. But we’ll shoot down fewer — and what slips through won’t choose targets. It’ll fall on homes, streets, civilians.



That’s the price of appeasing putin. pic.twitter.com/AKJ0bhHKUA