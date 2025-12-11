2p
Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Ukrajna Választás Volodimir Zelenszkij

Látszatválasztásra készül Zelenszkij?

mfor.hu

Trump és Putyin nyomása kínál egy esélyt számára?

Jókora port vert fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddi kijelentése, miszerint akár 2-3 hónapon belül is választásokat tarthatnak Ukrajnában.

„Mivel ezt a kérdést ma az Amerikai Egyesült Államok elnöke, a mi partnereink hozták előtérbe, nagyon röviden válaszolok: nézzék, én készen állok a választásokra. Mi több, arra kérem az Egyesült Államokat, hogy segítsenek nekem, talán európai kollégáikkal közösen, a választások biztonságának garantalásában, és akkor a következő 60-90 napban Ukrajna kész lesz megtartani a választásokat. Nekem személyesen meglesz az akaratom és a készségem erre” – fogalmazott az ukrán elnök, miután Donald Trump amerikai elnök egy interjűban arról beszélt, hogy nem lehet a háborút ürügyül használni a demokrácia korlátozására.

Ha mindent összevetünk, akkor a legvalószínűbb eshetőség az, hogy Zelenszkij blöfföl, hiszen sem jogi, sem politikai, sem biztonsági szempontból nem lehetséges valódi választásokat tartani a háború sújtotta országban – olvasható laptársunk, a Privátbankár elemzésében

A lap azonban egy másik lehetőséget is felvet.

„Talán Zelenszkij ebben egy lehetőséget lát arra, hogy neki kedvező látszatválasztást tartson, amíg ő irányítja a médiát és az ellenfelei valószínűleg nem állnak készen”

– idézik Olekszij Goncsarenkót, az ukrán ellenzéki Európai Szolidaritás Párt parlamenti képviselőjét. Zelenszkij továbbra is a legnépszerűbb elnökjelöltnek számít a kövélemény-kutatások alapján, és elképzelhető, hogy úgy gondolkozik, ki kell használnia ezt a lehetőséget a korrupciós botrány és a fronton zajló események miatt megrendült hatalma megerősítésére.

További részletek a Privátbankár cikkében, ide kattintva olvashatók>>>

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Társat kaphat az uniós szégyenpadon Orbán Viktor

Társat kaphat az uniós szégyenpadon Orbán Viktor

Fogy a türelem egy másik kormányfővel szemben is.

Ez még Trumtól is meglepő húzás: lenyúlt egy olajtankert?

Ez még Trumptól is meglepő húzás: lenyúlt egy olajtankert?

„Gondolom, megtartjuk” – mondta az olajról.

Az Orbán-kormány is a lázadók közé került Strasbourgban

Az Orbán-kormány is a lázadók közé került Strasbourgban

Feszült volt a helyzet az ET strasbourgi ülésén, két párhuzamos nyilatkozat is született. 

Volodimir Zelenszkij beadta derekát: most már készen áll erre

Volodimir Zelenszkij beadta derekát: most már készen áll erre

Az ukrán elnök kijelentette, hogy „készen áll a választásokra”, miután Donald Trump amerikai elnök megkérdőjelezte az ukrán demokráciát.

Szijjártó Péter nagyon készül az orosz-ukrán háború utáni életre

A magyar-orosz üzleti fórumon összesen 240 vállalatközi tárgyalásra kerül sor kedden Moszkvában, és ez sokat segíthet abban, hogy hazánk a lehető legjobb startpozíciót vehesse fel az ukrajnai háború utáni időkre, és igazi nyertese lehessen az új világgazdasági korszaknak – jelentette ki a tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Moszkvában.

XIV. Leó pápa

Nagyon fontos ember fogadta az ukrán elnököt

Az ukrajnai háború volt a központi témája XIV. Leó pápa és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök találkozójának Castel Gandolfo pápai rezidenciáján – közölte a Szentszék kedden.

Egyre nagyobb bajban Zelenszkij, nem állt meg az orosz hadsereg Pokrovszknál

Egyre nagyobb bajban Zelenszkij, nem állt meg az orosz hadsereg Pokrovszknál

Elfoglalta Osztapivszke települést Dnyipropetrovszk megyében az orosz hadsereg az elmúlt nap folyamán az ukrajnai háborúban – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

Nagyon jó hírt kapott Orbán Viktor Csehországból

Nagyon jó hírt kapott Orbán Viktor Csehországból

Kormányfővé nevezte ki Andrej Babist, az októberi képviselőházi választásokon győztes Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) mozgalom elnökét kedden Prágában Petr Pavel cseh köztársasági elnök.

Kedd reggel ismét Moszkvában ébredt fel Szijjártó Péter

A magyar külgazdasági és külügyminiszter egy nagy üzleti-vállalati delegációval ment az orosz fővárosba.

Újabb részleteket közölt Brüsszel az Ukrajnát megmentő pénzügyi akciótervről

Újabb részleteket közölt Brüsszel az Ukrajnát megsegítő pénzügyi akciótervről

Az európai bankokban tárolt, majd az uniós szankciók nyomán befagyasztott orosz pénzeszközök lefoglalását, majd annak Ukrajna finanszírozását lehetővé tevő jóvátételi kölcsönre vonatkozó uniós bizottsági javaslatnak a célja: növelni a háború költségeit Oroszország számára – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, miután megbeszélést folytatott hétfőn az Ukrajnát támogató országok koalíciójának tagjaival.

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból

Illegális termékek a magyar piacon, riasztó eredmények a laborokból


MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168