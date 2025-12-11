Látszatválasztásra készül Zelenszkij?

Jókora port vert fel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök keddi kijelentése, miszerint akár 2-3 hónapon belül is választásokat tarthatnak Ukrajnában.

„Mivel ezt a kérdést ma az Amerikai Egyesült Államok elnöke, a mi partnereink hozták előtérbe, nagyon röviden válaszolok: nézzék, én készen állok a választásokra. Mi több, arra kérem az Egyesült Államokat, hogy segítsenek nekem, talán európai kollégáikkal közösen, a választások biztonságának garantalásában, és akkor a következő 60-90 napban Ukrajna kész lesz megtartani a választásokat. Nekem személyesen meglesz az akaratom és a készségem erre” – fogalmazott az ukrán elnök, miután Donald Trump amerikai elnök egy interjűban arról beszélt, hogy nem lehet a háborút ürügyül használni a demokrácia korlátozására.

Kapcsolódó cikk Volodimir Zelenszkij beadta derekát: most már készen áll erre Már „készen áll a választásokra”, a háború alatt.

Ha mindent összevetünk, akkor a legvalószínűbb eshetőség az, hogy Zelenszkij blöfföl, hiszen sem jogi, sem politikai, sem biztonsági szempontból nem lehetséges valódi választásokat tartani a háború sújtotta országban – olvasható laptársunk, a Privátbankár elemzésében.

A lap azonban egy másik lehetőséget is felvet.

„Talán Zelenszkij ebben egy lehetőséget lát arra, hogy neki kedvező látszatválasztást tartson, amíg ő irányítja a médiát és az ellenfelei valószínűleg nem állnak készen”

– idézik Olekszij Goncsarenkót, az ukrán ellenzéki Európai Szolidaritás Párt parlamenti képviselőjét. Zelenszkij továbbra is a legnépszerűbb elnökjelöltnek számít a kövélemény-kutatások alapján, és elképzelhető, hogy úgy gondolkozik, ki kell használnia ezt a lehetőséget a korrupciós botrány és a fronton zajló események miatt megrendült hatalma megerősítésére.

További részletek a Privátbankár cikkében, ide kattintva olvashatók>>>