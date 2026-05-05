Lavrov-Rubio tárgyalás történt a tervezett tűzszünet kapujában

A Moszkvában kiadott szűkszavú tájékoztatás szerint a külügyminiszterek „egyeztették óráikat” a nemzetközi ügyek és az orosz-amerikai kapcsolatok jelenlegi helyzetének kérdésében, valamint megvitatták a kétoldalú kapcsolatok ütemtervét. Az orosz külügyminisztérium az eszmecserét konstruktívnak és gyakorlati jellegűnek minősítette.

Kapcsolódó cikk Trump: hamarosan megoldás születhet az orosz–ukrán háború lezárására Telefonált az orosz és az amerikai elnök.

Eközben az orosz-ukrán fronton a tervek szerint hamarosan tűzszünetnek kellene bekövetkeznie, de ennek nem sok jelét látni egyelőre:

Kapcsolódó cikk Nyakunkon a tervezett tűzszünet, de még nem csitulnak a harcok az orosz-ukrán háborúban Hogy lesz ebből fegyvernyugvás?

Kedden súlyos orosz csapások érték az ukrajnai Zaporizzsját és Kramatorszkot. A legutóbbi támadásoknak legkevesebb 22 halálos áldozatuk volt az ukrán hatóságok közlése szerint.

A helyi mentőszolgálatok szerint Zaporizzsja városban legkevesebb 12 ember halt meg. Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye kormányzója elmondta, hogy a halálos áldozatok mellett legkevesebb 16 sebesültje is van az orosz támadásoknak.

Mint mondta, lakóépületeket, egy autójavító műhelyt és egy autómosót is találat ért a városban. Hozzátette, hogy a támadások következtében tűz keletkezett egyebek között egy üzlethelyiségben és egy üzemépületben.

A városból származó felvételeken komoly károkat szenvedett, lángokban álló épületeket és autókat lehetett látni. A frontvonal mintegy 20 kilométerre délre húzódik Zaporizzsjától.

Kramatorszk várost három bombatalálat érte kedden, aminek következtében öten életüket vesztették

- közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon.

Mint írta, félő, hogy az áldozatok száma nőni fog. Kramatorszk alig 15 kilométerre van a frontvonaltól.