Külpolitika Orosz-ukrán konfliktus Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

Lavrov-Rubio tárgyalás történt a tervezett tűzszünet kapujában

Telefonon vette fel a kapcsolatot egymással Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter – közölte kedd este az orosz diplomáciai tárca.

A Moszkvában kiadott szűkszavú tájékoztatás szerint a külügyminiszterek „egyeztették óráikat” a nemzetközi ügyek és az orosz-amerikai kapcsolatok jelenlegi helyzetének kérdésében, valamint megvitatták a kétoldalú kapcsolatok ütemtervét. Az orosz külügyminisztérium az eszmecserét konstruktívnak és gyakorlati jellegűnek minősítette.

Eközben az orosz-ukrán fronton a tervek szerint hamarosan tűzszünetnek kellene bekövetkeznie, de ennek nem sok jelét látni egyelőre:

Kedden súlyos orosz csapások érték az ukrajnai Zaporizzsját és Kramatorszkot. A legutóbbi támadásoknak legkevesebb 22 halálos áldozatuk volt az ukrán hatóságok közlése szerint.

A helyi mentőszolgálatok szerint Zaporizzsja városban legkevesebb 12 ember halt meg. Ivan Fedorov, Zaporizzsja megye kormányzója elmondta, hogy a halálos áldozatok mellett legkevesebb 16 sebesültje is van az orosz támadásoknak.

Mint mondta, lakóépületeket, egy autójavító műhelyt és egy autómosót is találat ért a városban. Hozzátette, hogy a támadások következtében tűz keletkezett egyebek között egy üzlethelyiségben és egy üzemépületben.

A városból származó felvételeken komoly károkat szenvedett, lángokban álló épületeket és autókat lehetett látni. A frontvonal mintegy 20 kilométerre délre húzódik Zaporizzsjától.

Kramatorszk várost három bombatalálat érte kedden, aminek következtében öten életüket vesztették

- közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon.

Mint írta, félő, hogy az áldozatok száma nőni fog. Kramatorszk alig 15 kilométerre van a frontvonaltól.

Az Egyesült Államok szerint úgy tart még a tűzszünet a Közel-Keleten, hogy közben vannak tűzharcok

Az amerikai hadsereg „pusztító tűzerejével” néznek szembe azok az iráni erők, amelyek megtámadják a Hormuzi-szorosban közlekedő kereskedelmi hajókat vagy amerikai egységeket – közölte Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter kedden Washingtonban.

Nyakunkon a tervezett tűzszünet, de nem csitulnak a harcok az orosz-ukrán háborúban

Csoportos csapást mért ukrán hadiüzemekre és az üzemanyag-energetikai komplexum katonai célokra használt létesítményeire az orosz hadsereg – közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium.

Moszkva tömegmészárlással fenyeget, Kijev tűzszünetet jelentett be

Tűzszünet jöhet az orosz-ukrán háborúban

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdától tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország május 8-9-ére győzelem napi tűzszünetet hirdetett.

Május 9-én korlátozzák a mobilnet-szolgáltatást a győzelmi ünnepség miatt Moszkvában

Korlátozták az orosz hatóságok több előfizető mobilinternet-hozzáférését a náci Németország feletti második világháborús győzelem évfordulója alkalmából május 9-én tartandó katonai parádé előtt – közölte a Kreml kedden.

A tűzszünet előtti éjszaka is gyilkolták a civileket az orosz drónok Ukrajnában

Az orosz hadsereg 11 ballisztikus rakétával, valamint 164 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat keddre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásokban többen meghaltak, illetve megsebesültek, Poltava megyében egy gázellátó létesítményt ért találatban az eddigi adatok szerint négy ember meghalt, és több mint 30-an megsebesültek – jelentették katonai és helyhatósági források.

Megsemmisített több iráni hajót az Egyesült Államok flottája a Hormuzi-szorosban

Az amerikai erők a Hormuzi-szorosban hétfőn megsemmisítettek több iráni felfegyverzett gyorsjárású kishajót, amelyek lövéseket adtak le egy dél-koreai teherhajóra – közölte az amerikai elnök.

Megtorlással fenyegeti Kijevet a hétvégére Moszkva: a civilek időben hagyják el a várost

Moszkva tömeges válasz-rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani a győzelem napján megtartandó ünnepségeket – közölte hétfő este az orosz védelmi minisztérium.

Hormuzi-szoros: Trump most épp mentené a hajókat

Az amerikai elnök tengerészeti védelmet ígért a Hormuzi-szorosban, már az éhínség elől is menekülő hajósoknak.

Nagyon más lesz az idei Győzelem-napi felvonulás Moszkvában

Május 9-én rendezik a putyini Oroszország legfontosabb nemzeti ünnepét, a Győzelem-napi ceremóniát.

