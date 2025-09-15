Leállt a Starlink, és ez komoly gondot okozhat az ukrán frontvonalon

Az egész bolygón akadozik a Starlink szolgáltatása – írja a Kyiv Independent. A Downdetectoron világszerte több tízezer felhasználó jelezte, hogy nem működik az internet a Starlinken keresztül.

Ukrajna a kórházak, iskolák és a hadsereg fenntartásához is használja Elon Musk műholdas internetszolgáltatását. A kommunikációs infrastruktúra megrongálódása miatt sok helyen a Starlink jelenti Ukrajna egyetlen kapcsolatát a külvilággal. A Magyar néven posztoló Robert Brovdi parancsnok közösségi oldalán azt írja: az egész frontvonalon gondot okozott a Starlink leállása, de helyi idő szerint reggel 8 óra körül fokozatosan helyreállt a hálózat.

A Starlinkkel július 24-én is világszerte problémát tapasztaltak, akkor két és fél órára állt le a szolgáltatás.