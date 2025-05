Lech Walesa szerint bűnöző a Magyarországon menedékjogot kapott lengyel politikus

Online Klasszis Klub élőben Lengyel Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves politológust, közgazdászt!

A Szolidaritás mozgalom és párt egykori vezetője – aki az Egyensúly Intézet Budapest Energy and Security Talks című konferenciájának vendége volt – a magyar-lengyel viszony megromlására vonatkozó kérdésre azt felelte: valóban vannak problémák, és nem jó a kapcsolat, de ő már nem követi olyan szorosan az aktuálpolitikát. A magyar és a lengyel vezetés különböző megoldásokat kínál, tehát természetes a konfliktus. De az emberek már amúgy sem hisznek „ebben a demokráciában”.

Anno „sokat segítettem Orbán Viktornak, és amit most hallok, az nem nagyon tetszik”. De biztos ő is „valamilyen elvek alapján működik”, mondta Lech Walesa volt lengyel államfő laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár kérdésére egy szűkkörű budapesti sajtóbeszélgetésen hétfőn.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!