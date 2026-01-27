Leeresztő szelep lesz az újra megnyíló gázai határátkelőhely?

Az Egyesült Államok által támogatott, Gázát ideiglenesen igazgató átmeneti palesztin bizottság vezetője, Ali Shaath csütörtökön bejelentette, hogy a rafahi határátkelő – amely gyakorlatilag az egyetlen útvonal Gázába vagy onnan kifelé a több mint 2 millió ott élő ember számára – e héten megnyílik – írja laptársunk, a szintén a Klasszis Média Lapcsládhoz tartozó Privátbankár.

A határt már korábban, Donald Trump elnök háború lezárására irányuló tervének kezdeti szakaszában kellett volna megnyitni, az Izrael és a Hamász között októberben megkötött tűzszünet értelmében.

A hónap elején Washington bejelentette, hogy a terv most a második szakaszba lépett, amelynek keretében Izrael várhatóan tovább vonja ki csapatait Gázából, a Hamász pedig átadja az irányítást a terület közigazgatása felett. A határátkelő gázai oldala 2024 óta izraeli katonai ellenőrzés alatt áll.

Segélyek be, palesztinok ki?

Fotó: WFP

Kívül tágasabb!

Izrael korlátozni akarja a Gázába az egyiptomi határátkelőn keresztül belépő palesztinok számát, hogy többen mehessenek ki, mint jöhessenek be – közölte három, az ügyben tájékoztatott forrás a határ várható jövő heti megnyitása előtt a Reuters hírügynökséggel.

A három forrás, akik a téma érzékenysége miatt névtelenül nyilatkoztak, azt mondták, hogy továbbra sem világos, hogyan tervezi Izrael a Gázába Egyiptomból belépő palesztinok számának korlátozását, illetve hogy milyen kilépés/belépés arányt kíván elérni.

Izraeli tisztviselők korábban már beszéltek arról, hogy ösztönzik a palesztinokat a Gázából való kivándorlásra, bár tagadják, hogy erőszakkal akarnák kitelepíteni a lakosságot. A palesztinok rendkívül érzékenyek minden olyan felvetésre, amely szerint a gázaiakat kiutasíthatják, vagy hogy az ideiglenesen távozóknak megtilthatják a visszatérést.