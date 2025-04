Lefújja Trump a vámháborút?

Online Klasszis Klub élőben Jaksity Györggyel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

Egyúttal az amerikai elnök bizakodóan nyilatkozott egy olyan megállapodás lehetőségéről, amely kereskedelmi engedményeket és a TikTok amerikai eszközeinek értékesítését is magában foglalná. Van egy megállapodásunk a TikTokra vonatkozóan, de ez Kínától függ, így csak elhalasztjuk az üzletet, amíg ez a dolog rendeződik – mondta.

Most Trump azt mondta, nem szeretné tovább emelni ezeket a vámokat, sőt akár a csökkentésüket is fontolóra venné. Abból kiindulva, hogy egy bizonyos mérték felett már félő, hogy elmegy az emberek kedve a vásárlástól.

Az Egyesült Államok és Kína az utóbbi napokban egymásra licitálva emelgette a másikkal szembeni vámtételeit. Az amerikaiak 145 százalékos kulcsára jött a kínaiak 125 százalékos válasza, miközben a Fehér Ház kedd esti közleményében már 245 százalékot is belengetett, ám ezt később az amerikai elnök hivatala cáfolta.

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön az Ovális Irodában újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy vonakodik tovább emelni a Kínára kivetett vámokat, mivel ez megakaszthatja a két ország közötti kereskedelmet. Az elnök szerint a kínai vezetés már többször is kezdeményezte a tárgyalások újraindítását.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!