Legalább 15 bevándorló fulladt bele a tengerbe Spanyolországnál

A spanyol csendőrség határőrizetet ellátó egységeinek létszámát megduplázták, emellett a parti őrség jelenlétét is fokozzák, várhatóan a nap folyamán további járőrhajó érkezik a partszakasz biztosítására, amelyben a búváregységek is megnövelt létszámmal lesznek jelen. Az észak-afrikai enklávé határszakaszára kivezényelték a katonaságot is.

A Telecinco spanyol kereskedelmi televízió helyszíni tudósítása szerint a fokozott biztonsági intézkedések ellenére egész éjszaka folyamatosan jutottak át emberek Marokkó felől Ceutába, nagy többségük úszva, megkerülve a tengerbe nyúló, kerítésekkel megerősített hullámtörő gátat.

A BBC úgy tudja, hogy a határátlépési próbálkozások közben legalább 15-en fulladtak a tengerbe. A videófelvételen azt látni, hogy gumicsónakkal és úszógumival is igyekeznek átjutni az emberek. A spanyol belügyminiszter az emberkereskedőket vádolta azzal, hogy migránsok ezreit hozzák, iratok nélkül a határhoz. Egy korábbi bírósági döntés alapján a tengeren elfogott migránsokat azonnal visszatoloncolják Marokkóba. Őrült felvétel a határról a BBC-oldalán.