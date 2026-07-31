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Külpolitika Bevándorlás, migráció Spanyolország

Legalább 15 bevándorló fulladt bele a tengerbe Spanyolországnál

mfor.hu

Megerősítették a biztonsági intézkedéseket a ceutai határ mindkét oldalán mára virradó éjjel, miután Marokkó felől tömegesen jutottak be az észak-afrikai autonóm spanyol városba.

A spanyol csendőrség határőrizetet ellátó egységeinek létszámát megduplázták, emellett a parti őrség jelenlétét is fokozzák, várhatóan a nap folyamán további járőrhajó érkezik a partszakasz biztosítására, amelyben a búváregységek is megnövelt létszámmal lesznek jelen. Az észak-afrikai enklávé határszakaszára kivezényelték a katonaságot is.

A Telecinco spanyol kereskedelmi televízió helyszíni tudósítása szerint a fokozott biztonsági intézkedések ellenére egész éjszaka folyamatosan jutottak át emberek Marokkó felől Ceutába, nagy többségük úszva, megkerülve a tengerbe nyúló, kerítésekkel megerősített hullámtörő gátat.

A BBC úgy tudja, hogy a határátlépési próbálkozások közben legalább 15-en fulladtak a tengerbe. A videófelvételen azt látni, hogy gumicsónakkal és úszógumival is igyekeznek átjutni az emberek. A spanyol belügyminiszter az emberkereskedőket vádolta azzal, hogy migránsok ezreit hozzák, iratok nélkül a határhoz. Egy korábbi bírósági döntés alapján a tengeren elfogott migránsokat azonnal visszatoloncolják Marokkóba. Őrült felvétel a határról a BBC-oldalán.

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