Legalább 400 halottja lehet a borzalmas légicsapásnak

Az afgán kormány szóvivője szerint legalább 400 ember halt meg és 250-en sérültek meg egy kabuli drogrehabitációs klinika elleni pakisztáni légitámadásban hétfő este – írja a Reuters.

Pakisztán visszautasíotta a vádakat, az illetékesek azt állítják, hogy „precíziós támadásban” vettek célpa „katonai létesítményeket és a terrorizmust támogató infrastruktúrát”.

A csapás súlyos eszkalációt jelent a múlt hónapban kiélesedett konfliktusban Afganisztán és Pakisztán között.

A kabuli források szerint a drogfüggőket kezelő intézményben 2 ezer ágy volt, az épület teljesen kiégett, és még reggel is találtak újabb holttesteket a romok alatt.

BREAKING: Afghanistan’s Health Ministry says 200 people were killed and hundreds injured after Pakistani airstrikes hit a drug rehabilitation hospital in Kabul. Pakistan denies targeting the hospital, claiming the strikes were aimed at “military installations.”



A pakisztáni információs és tájékoztatási minisztérium azt közölte, hogy a pakisztán haderő gondosan válogatja meg célpontjait, hogy elkerülje a járulékos veszteségeket. A találatot szenvedett épület kórházként történő bemutatása