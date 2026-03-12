3p

Külpolitika Energiapiac Olaj Ukrajna

Leginkább a félelem akadályozhatja a Barátság kőolajvezeték javítását

mfor.hu

Lenne olyan magyar cég, amely alkatrészekkel segíthetné a munkát, de az ukrán pénzszállítók esete óta nem mer nagy értékű berendezéseket szállítani. A Magyar Hang úgy tudja, kölcsönös akarat esetén három hét alatt helyreállíthatták volna a vezetéket.

Több száz berendezést kell átvizsgálni a Barátság kőolajvezetéknél, jelentős részüket pedig ki is kell cserélni – tudta meg a Magyar Hang. A lap egy távvezetéki elzáró gömbcsapról készült videóhoz jutott hozzá, amelyet a nyugat-ukrajnai Brodinál készítettek. Egyelőre bizonytalan, hogy minden megsérült alkatrész rendelkezésre áll-e az ukránoknak: ennek oka többek között az is, hogy az oroszok már régóta szisztematikusan támadják az ukrán energetikai infrastruktúrát.

A Barátság egyik 75 ezer köbméteres tartályát január 27-én érte orosz támadás. A tartályban lévő olaj kigyulladt, a Magyar Hang forrása szerint a tüzet csak hat nappal később sikerült eloltani. Abszurdnak tartja, hogy Orbán Viktor műholdképekkel igyekezett bizonyítani, hogy a vezeték ép. 

A hatalmas hőmérséklet miatt eleinte még az oltáshoz használt hab is elpárolgott. A támadás okozta robbanás, és a keletkezett hő miatt pedig a szivattyúk egy része is működésképtelenné vált az állomáson.

„Az Ukrantransnaftanál dolgozó kollégáink folyamatosan végzik a szivattyúállomás javítását, rendes karbantartási munkarendben, nappali műszakban. Felsőbb utasításra lenne szükség, hogy felgyorsítsák a munkákat, de ez nem jön, ennek már nyilván politikai okai is vannak” – mondta a névtelen nyilatkozó. A lap hozzátette: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban valóban tett olyan kijelentést, hogy ő nem állítaná helyre az olajszállítást a Barátságon, mert az érte járó tranzitdíjjal csak az orosz agressziót finanszíroznák.

Lenne olyan magyar vállalat, amelynek rendelkezésre állnának a javításhoz szükséges berendezések, de a Magyarországon áthaladni próbáló és a TEK által őrizetbe vett, majd az országból kiutasított ukrán pénzszállítók esete óta a cég nem mer szállítani. „Orbán Viktor maga mondta, hogy minden fontos szállítást leállítanak Ukrajnába: majd nem sokkal később jön a TEK-es akció, aztán pedig törvényt hoznak rá, hogy a lefoglalt ukrán vagyont vissza sem adják. Nincs olyan épeszű cégvezető, aki ebben a helyzetben nagy értékű berendezéseket próbál meg Ukrajnába szállítani” – mondta a lap forrása.

A berendezések egy része ráadásul némileg eltérne az eddig használtaktól: emiatt a kezelőket ki kellene képezni rájuk. Ehhez vagy a magyar szakembereknek kellene kiutaznia Brodiba, vagy az ukránoknak idejönni. Információik szerint azonban a kiutasítások után senki nem mer lépni: az ukránok attól tartanak, hogy a pénzszállítók sorsára jutnak, a magyarok viszont egy ukrán ellenakciótól félnek, ha belépnek az országba.

A nyilatkozó szerint kölcsönös szándék esetén három hét alatt el lehetne-lehetett volna hárítani a problémát, de úgy látja, erre egyik fél részéről sincs valós akarat. Azt is kifogásolta, hogy a magyar küldöttséget irányító energiaügyi államtitkár jogász, és a hivatalos közlés szerint is mindössze egy olajipari szakember van a négy, egyébként meg nem nevezett kiutazó között egy „nemzetközi kapcsolatokban jártas állami vezető” és egy „energiapiaci elemző” mellett. „Az olajipari szakember is a kereskedelemmel foglalkozik információim szerint, vagyis nem tűnik alkalmasnak egy berendezés műszaki állapotának felülvizsgálatára. Ez olyan, mintha egy balesetes autó kárfelmérésére nem a márkaszervizből küldenének szakembert, hanem a kereskedelmi osztályról” – tette hozzá.

