A legnagyobb orosz lőszergyárra másodszor mértek csapást az ukránok

A Nyizsnyij Novgorodi megyében, Dzerzsinszk városában található üzem, 800 kilométerre az ukrán határtól, „Oroszország egyik legnagyobb robbanóanyag-gyártója” – közölte a vezérkar, amiről a Kyiv Independent is beszámolt.

A létesítmény széles spektrumban gyárt lőszert, beleértve repülőgép- és tüzérségi lövedékeket, irányított légibombákat, páncéltörő rakéták robbanófejeit, valamint légvédelmi és műszaki egységek lőszerét. A vezérkar szerint precíziós irányítású rakétákhoz is gyárt robbanófejeket, és irányított lőszert szállít az orosz hadseregnek.

Az ukrán hadsereg közölte, hogy a csapást követően több robbanásról és egy nagy tűzről számoltak be a helyszínen. A kár mértékét még vizsgálják.

Szankciók is sújtják

Az orosz védelmi minisztérium azt állította, hogy az éjszaka folyamán 251 ukrán drónt fogtak el, köztük 20-at Nyizsnyij Novgorodi megye felett. A Szverdlov-gyár 2023 óta amerikai és uniós szankciók alatt áll, azért mert, ahogy az Egyesült Államok Külügyminisztériuma fogalmazott: „árukat szerez be Oroszország háborús erőfeszítéseinek támogatására”.

A Moszkvától mintegy 400 kilométerre keletre fekvő Nyizsnyij Novgorodi terület kulcsfontosságú ipari és közlekedési csomópont, amely összeköti Oroszország európai és ázsiai részeit.

Ukrajna legutóbb 2024. október 20-án jelentette be a csapást ugyanezen üzem ellen.

Széleskörű akció

A legutóbbi támadás egy szélesebb körű, Oroszország katonai-ipari létesítményeit célzó kampány része. Aznap korábban ukrán drónok csapást mértek a megszállt Krímben található Feodoszija olajterminálra, hatalmas tüzet gyújtva, amely több tíz kilométerről látható volt, közölte az ukrán vezérkar. Az ukrán erők egy, az orosz 18. Egyesített Fegyveres Hadsereghez tartozó lőszerraktárat is célba vettek a Krímben. A hadsereg közölte, hogy a csapás eredményeit még értékelik.