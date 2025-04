Online Klasszis Klub élőben Jaksity Györggyel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

Március 21-én éjjel a kurszki régióból visszavonuló ukrán egységek felrobbantották az Európába vezető gázvezeték Szudzsa mérőállomását, március 28-án pedig egy HIMARS rakétákkal végrehajtott csapással meg is semmisítették. Március 24-én éjjel ukrán csapás érte a Kaszpi-tengeri csővezeték Konzorcium (CPC), Kropotkinszkaja olajszivattyú állomását. A kazah kőolajat szállító vezeték részvényesei közé tartozik az amerikai Chevron és ExxonMobil is.

„Az egy hónap valóban lejárt. Jelen pillanatig nem érkezett semmilyen más utasítás a legfőbb főparancsnoktól, Vlagyimir Putyin orosz elnöktől” – mondta a szóvivő a moratórium jövőjére vonatkozó kérdésre válaszolva. Úgy vélekedett, hogy a moratórium „bizonyos fokú előrelépésnek” nevezhető az ukrajnai rendezés ügyében, annak ellenére, hogy csak az orosz fél tartotta be. Mint mondta, a rendezéssel kapcsolatban már vannak fejlemények, de „még sok nehéz megbeszélés vár ránk”, és a tárgyalások „elég nehezen” haladnak, mert „a téma nem egyszerű”.

