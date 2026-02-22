Lelőttek egy fiatal benzinkannás fegyverest Trump rezidenciájánál

Egy ember megpróbált behatolni Mar-a-Lagóba, az amerikai elnök floridai klubjába. A titkosszolgálat agyonlőtte, írja a The Telegraph alapján a 24.hu portál. A férfinél a hatóságok szerint egy sörétes puska és egy benzineskanna volt. Az agyonlőtt férfi a húszas éveiben járt, és hajnali fél kettő körül próbált betörni a klub területére. Donald Trump eközben Washington D.C.-ben volt.

Trump ellen több merényletet követtek már el. A pennsylvaniai Butlerben egy lövedék súrolta a fülét, egy férfi pedig golfozás közben akarta lelőni.

A hatóságok vasárnap napközben (ottani idő szerint) várhatóan további részleteket közölnek az ügyről. Egyelőre az sem világos, hogy az elnök elleni merényletre készült-e az illető, tekintettel arra, hogy az elnök nem volt a helyszínen.