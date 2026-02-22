1p

Lelőttek egy fiatal benzinkannás fegyverest Trump rezidenciájánál

Az elnök pedig ott sem volt a súlyos eset idején.

Egy ember megpróbált behatolni Mar-a-Lagóba, az amerikai elnök floridai klubjába. A titkosszolgálat agyonlőtte, írja a The Telegraph alapján a 24.hu portál. A férfinél a hatóságok szerint egy sörétes puska és egy benzineskanna volt. Az agyonlőtt férfi a húszas éveiben járt, és hajnali fél kettő körül próbált betörni a klub területére. Donald Trump eközben Washington D.C.-ben volt.

Trump ellen több merényletet követtek már el. A pennsylvaniai Butlerben egy lövedék súrolta a fülét, egy férfi pedig golfozás közben akarta lelőni. 

A hatóságok vasárnap napközben (ottani idő szerint) várhatóan további részleteket közölnek az ügyről. Egyelőre az sem világos, hogy az elnök elleni merényletre készült-e az illető, tekintettel arra, hogy az elnök nem volt a helyszínen.

Ütött az óra: eldőlhetett az iráni csapásmérés időpontja

Ütött az óra: eldőlhetett az iráni csapásmérés időpontja

A jól értesültek szerint csupán néhány óra maradt, és az Egyesült Államok harcba száll Irán ellen.

Lecsapták: India kíméletlenül kihasználta Trump szorult helyzetét

Lecsapták: India kíméletlenül kihasználta Trump szorult helyzetét

Nem haboztak, azonnal meghozták a fontos döntést, reagálva a megváltozott körülményekre.

Újabb fordulat Grönland ügyében: amerikai hajó mehet

Újabb fordulat Grönland ügyében: amerikai hajó mehet

Donald Trump amerikai elnök hajót küldene Grönlandra, hogy segítsen.

Vámszedés: Trump ráemel az épp csak bejelentett új adókra

Vámszedés: Trump ráemel az épp csak bejelentett új adókra

Még meg se száradt a tinta korábbi adókat érintő bejelentései kapcsán, tovább rontott a helyzeten az elnök.

Bérgyilkosokat fogtak az ukránok, százezer dollárt ajánlottak nekik az oroszok

Bérgyilkosokat fogtak az ukránok, százezer dollárt ajánlottak nekik az oroszok

Tíz embert fogtak el összesen.

Trump határidőt adott: ennyi idő alatt dönthetnek a katonai beavatkozásról

Trump határidőt adott: ennyi idő alatt dönthetnek a katonai beavatkozásról

A Béketanács első, washingtoni ülésén Donald Trump arról beszélt: az iráni atomprogramról még van mit egyeztetni, de a következő tíz napban eldől, lesz-e katonai beavatkozás amerikai részről. 

Európai elfogatóparancs alapján körözik a Magyarországon élő Marcin Romanowskit

Európai elfogatóparancs alapján körözik a Magyarországon élő Marcin Romanowskit

A korábbi lengyel igazságügyiminiszter-helyettes, és a korábbi miniszter is Magyarországtól kapott menekültstátuszt, mielőtt a lengyel hatóságok elfogták volna őket.

András herceg

Ráfaragott gyanús kapcsolatára a korábbi András herceg – őrizetbe vették

A Jeffrey Epsteinnel ápolt kapcsolatai miatt hivatali visszaéléssel gyanúsítják a brit király testvérét.

A Béketanács alakuló ülése hidegen hagyja az uniós országokat – de vannak kivételek

A Béketanács alakuló ülése hidegen hagyja az uniós országokat – de vannak kivételek

Magyarország és Bulgária csatlakoznak a Donald Trump által kezdeményezett testülethez, a többi uniós ország kivár, vagy csak megfigyelő.

Irán már csütörtökön rakétákat lő ki – gyakorlatoznak

Irán már csütörtökön rakétákat lő ki – gyakorlatoznak

Csütörtök délelőtt az ország déli légterét lezárták, a pilótáknak kiküldött figyelmeztetés szerint – közölte az Egyesült Államok Szövetségi Légügyi Hivatala.

