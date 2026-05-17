Lenácizta Amerikát és Izraelt a magas beosztású diplomata

Az iráni külügyi tárca szóvivője, Esmail Baghaei vasárnap élesen bírálta az Egyesült Államokat és Izraelt, „háborús uszítással” vádolva őket, és a náci Németország propagandaminiszteréhez, Joseph Göbbelshez hasonlította a két országot.

„A következő nagy hazugság, amelyet az illegális, 'szabadon választott háborújuk' igazolására tálalnak, az az állítás, hogy ők 'fenntartják a békét és a stabilitást a globális energiapiacokon'” – jelentette ki Baghaei az X-en közzétett bejegyzésében.

Arról is szólt, hogy véleménye szerint a valóságban azonban az amerikai és az izraeli rezsim vakmerő háborús uszítása az, ami szétrombolta az ígéretes diplomáciai folyamatokat, és az Irán elleni, provokáció nélküli katonai agresszió révén szándékosan bizonytalanságot hozott a létfontosságú energiaútvonalakra. Kifejtette: Iránt vádolják destabilizációval és átültetik Göbbels hírhedt mondását a gyakorlatba, mely szerint:

'Vádold meg a másikat azzal, amit te magad teszel.'”

Az iráni tisztségviselő azt állította, hogy az Egyesült Államok és Izrael általánosságban hajlamosak arra, hogy „válságot és háborút generáljanak”, majd olyan hadműveleteket hajtsanak végre, amelyekről azt állítják, hogy a stabilitás helyreállítását célozzák. (BBN)