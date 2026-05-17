2p
Külpolitika Iráni válság Izraeli-iráni konfliktus

Lenácizta Amerikát és Izraelt a magas beosztású diplomata

mfor.hu

Nem teszik azt, amivel vádolják őket az iráni szóvivő szerint.

Az iráni külügyi tárca szóvivője, Esmail Baghaei vasárnap élesen bírálta az Egyesült Államokat és Izraelt, „háborús uszítással” vádolva őket, és a náci Németország propagandaminiszteréhez, Joseph Göbbelshez hasonlította a két országot.

„A következő nagy hazugság, amelyet az illegális, 'szabadon választott háborújuk' igazolására tálalnak, az az állítás, hogy ők 'fenntartják a békét és a stabilitást a globális energiapiacokon'” – jelentette ki Baghaei az X-en közzétett bejegyzésében.

Arról is szólt, hogy véleménye szerint a valóságban azonban az amerikai és az izraeli rezsim vakmerő háborús uszítása az, ami szétrombolta az ígéretes diplomáciai folyamatokat, és az Irán elleni, provokáció nélküli katonai agresszió révén szándékosan bizonytalanságot hozott a létfontosságú energiaútvonalakra. Kifejtette: Iránt vádolják destabilizációval és átültetik Göbbels hírhedt mondását a gyakorlatba, mely szerint:

'Vádold meg a másikat azzal, amit te magad teszel.'”

Az iráni tisztségviselő azt állította, hogy az Egyesült Államok és Izrael általánosságban hajlamosak arra, hogy „válságot és háborút generáljanak”, majd olyan hadműveleteket hajtsanak végre, amelyekről azt állítják, hogy a stabilitás helyreállítását célozzák. (BBN)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

moszkva orosz ukran haboru moszkvai dro

Drónok csapódtak be Moszkvában, halálos áldozatok is vannak

Lakóházak is megrongálódtak, amikor az ukránok válaszoltak a sorozatos orosz légicsapásokra.

„A történelem jó oldalán állunk” – Izrael miatt bojkottálja Spanyolország az Eurovíziós Dalfesztivált

„A történelem jó oldalán állunk” – Izrael miatt bojkottálja Spanyolország az Eurovíziós Dalfesztivált

Pedro Sánchez miniszterelnök támogató videót tett közzé, amiért Spanyolország nem vesz részt a 70. Eurovíziós Dalfesztiválon.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök

Gyásznap van Kijevben a csütörtöki orosz rakétacsapás miatt

Az ukrán elnök is lerótta kegyeletét annál a kijevi épületnél, ahol 24 ember halt meg egy orosz rakétacsapásban. Virágokat helyezett el Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy megsemmisült kijevi lakóház romjainál.

Többszáz hadifoglyot cserélt Ukrajna és Oroszország

Többszáz hadifoglyot cserélt Ukrajna és Oroszország

Oroszország és Ukrajna 205-205 hadifoglyot adott át egymásnak – közölte az orosz védelmi minisztérium.

Trump: „fantasztikus megállapodásokat” kötöttünk

Trump: „fantasztikus megállapodásokat” kötöttünk

Trump szóáradat a kínai látogatásról, konkrétumok nélkül.

Orosz csapás Kijevben.

Ukrán válaszcsapások az oroszok támadásaira

Hárman meghaltak, többen megsérültek a Rjazany elleni ukrán dróntámadásban. A Kyev Independent beszámolója szerint az ukrán haderő katonai és energetikai célpontokra mért csapásokat, válaszul a számos halálos áldozatot követelő orosz támadássorozatra, amely az utóbbi napokban érte az ukrán városokat.

Már a kínai elnök is segítene az iráni válság megoldásában?

Már a kínai elnök is segítene az iráni válság megoldásában?

Már az első tárgyaláson szóba került a kínai és az amerikai elnök között a Hormuzi-szoros válsága. Donald Trump úgy nyilatkozott, hogy Hszi Csin-ping felajánlotta segítségét az iráni konfliktus rendezéséhez.

Elmondta az orosz nagykövet, miért támadták meg Kárpátalját

Elmondta az orosz nagykövet, miért támadták meg Kárpátalját

Az ukrán akciókra adott válaszcsapásnak nevezte a budapesti orosz nagykövetség csütörtökön a Kárpátalja ellen indított előző napi orosz támadásokat.

Tegnap óta 30 hajót engedett át Irán a Hormuzi-szoroson

Szerda óta 30 hajót engedett át Irán a Hormuzi-szoroson

Szerda este óta mintegy 30 hajó kelt át a Hormuzi-szoroson – közölte csütörtökön az iráni Forradalmi Gárda haditengerészetének egyik parancsnoka, akit a Fársz hírügynökség idézett.

Egységfrontra szólított fel Irán az Egyesült Államokkal szemben

Egységfrontra szólított fel Irán az Egyesült Államokkal szemben

A nemzetközi jog megsértésével vádolta az iráni külügyminiszter az Egyesült Államokat és Izraelt csütörtökön, valamint felszólította a BRICS-országokat, ítéljék el a jogsértést.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG