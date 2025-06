Lengyel választás: sokkoló végeredmény

Hasonlóan szoros eredmény született 2020-ban is, amikor Duda 51:49 arányban győzte le Trzaskowskit.

A kampány során számos botrány kísérte Nawrockit: korábbi munkája során egy luxusszálló biztonsági őreként prostituáltak közvetítésével vádolták, emellett futballhuligánként elkövetett verekedésekben való részvétellel és egy lakás gyanús körülmények közötti megszerzésével kapcsolatban is felmerültek vádak.

„Ha az elnök is a kormányoldalhoz tartozna, Tusk koalíciója végre keresztülvihetné a régóta ígért reformokat – feltéve, hogy a négy pártból álló koalíció belsőleg meg tud egyezni.” Ugyanakkor hozzátette: az olyan kulcskérdések, mint az abortusztörvény liberalizálása, továbbra is jelentős akadályokba ütközhetnek a parlamentben.

Nawrockit a nacionalista Jog és Igazságosság (PiS) párt, valamint Donald Trump amerikai elnök kormányzata is támogatja. Célja, hogy Lengyelországot távolabb vigye az európai fősodortól, populistább irányba mozdítva az országot.Trzaskowski viszont ígéretet tett arra, hogy együttműködik Donald Tusk miniszterelnök kormányával, amelynek törvényhozási programját jelenleg az eddigi PiS-barát elnök, Andrzej Duda blokkolta.

Az eredmény jelentős eltérést mutatott az urnazárás után este 9 órakor közzétett exit pollhoz képest. Az akkor közölt felmérés – amely 2 százalékos hibahatárral készült – még Trzaskowskit mutatta győztesnek 50,3 százalékkal, míg Nawrocki támogatottságát 40,7 százalékra becsülte.Trzaskowski győzelemként értelmezte az első exit pollt, és támogatóinak azt mondta: „A »hajszálpontos« mostantól bekerül a lengyel nyelvbe mint kifejezés. Szeretném megköszönni minden lengyelnek a szavazatát… Remélem, most torpedóként haladhatunk előre, és a jövőre összpontosíthatunk.”

A lengyel választási bizottság adatai szerint a jobboldali Karol Nawrocki szoros küzdelemben, a szavazatok 50,89 százalékával nyerte meg az elnökválasztás második fordulóját, míg a centrista Rafał Trzaskowski 49,11 százalékot szerzett, számolt be a Politico .

