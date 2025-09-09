Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Külpolitika Fehéroroszország Lengyelország

Lengyelország ezért zárja le a fehérorosz határát

mfor.hu

Lengyelország csütörtökön éjfélkor (helyi idő szerint) lezárja fehérorosz határát az Oroszország vezette fehéroroszországi katonai gyakorlatok miatt, jelentette be Donald Tusk miniszterelnök kedden, a Minszk és Varsó közötti fokozódó feszültség közepette.

Oroszország és Fehéroroszország nagyszabású katonai gyakorlatai, az úgynevezett „Zapad” gyakorlatok biztonsági aggályokat keltettek a szomszédos NATO-tagállamokban, Lengyelországban, Litvániában és Lettországban. A „Zapad-2025” (Nyugat-2025) gyakorlatot Nyugat-Oroszországban és Fehéroroszországban tartják – írja a Reuters.

„Pénteken orosz-fehérorosz manőverek kezdődnek Fehéroroszországban, a lengyel határhoz nagyon közel, amelyek katonai doktrína szempontjából nagyon agresszívek” – mondta Tusk egy kormányülésen.

A lengyel-fehérorosz határ feszültségekkel teli
A lengyel-fehérorosz határ feszültségekkel teli
Fotó: X/@donaldtusk

„Ezért nemzetbiztonsági okokból csütörtökön éjfélkor lezárjuk a fehérorosz határt, beleértve a vasúti átkelőhelyeket is, a Zapad manőverekkel összefüggésben.”

A határzár időtartamára vonatkozó kérdésre Marcin Kierwinski belügyminiszter azt mondta, hogy csak akkor nyitják meg újra a határt, ha a kormány biztos abban, hogy „nincs többé veszély a lengyel állampolgárokra”.

Fehéroroszországnak nem tetszik

A fehérorosz külügyminisztérium közölte, hogy beidézte a lengyel ügyvivőt, hogy panaszt tegyen a határzár miatt, amely szerinte „jelentős nehézségeket okozott”. Az intézkedést „földrajzi helyzetével való visszaélésnek” minősítette.

„Az áthaladás ideiglenes felfüggesztése inkább a saját cselekedetek eltitkolására irányuló szándékra utal, mintsem Fehéroroszország részéről fennálló fenyegetés létezésére” – mondta.

A litván határőrség kedden közölte, hogy a gyakorlatoknak köszönhetően megerősödik a Fehéroroszországgal és Oroszországgal közös határának védelme.

A Zapad-2025 gyakorlatok között szerepelnek majd a nukleáris fegyverek és az orosz gyártmányú, közepes hatótávolságú hiperszonikus Oreshnik rakéta esetleges használatának gyakorlatai is – közölte a fehérorosz védelmi miniszter.

A NATO nagyjából ugyanebben az időben tart gyakorlatokat a határ másik oldalán. Lengyelország és Litvánia is a hónap elején kezdte meg a gyakorlatokat, amelyeken szövetséges csapatok is részt vesznek.

