Lengyelország ezért zárja le a fehérorosz határát

Oroszország és Fehéroroszország nagyszabású katonai gyakorlatai, az úgynevezett „Zapad” gyakorlatok biztonsági aggályokat keltettek a szomszédos NATO-tagállamokban, Lengyelországban, Litvániában és Lettországban. A „Zapad-2025” (Nyugat-2025) gyakorlatot Nyugat-Oroszországban és Fehéroroszországban tartják – írja a Reuters.

„Pénteken orosz-fehérorosz manőverek kezdődnek Fehéroroszországban, a lengyel határhoz nagyon közel, amelyek katonai doktrína szempontjából nagyon agresszívek” – mondta Tusk egy kormányülésen.

A lengyel-fehérorosz határ feszültségekkel teli

Fotó: X/@donaldtusk

„Ezért nemzetbiztonsági okokból csütörtökön éjfélkor lezárjuk a fehérorosz határt, beleértve a vasúti átkelőhelyeket is, a Zapad manőverekkel összefüggésben.”

A határzár időtartamára vonatkozó kérdésre Marcin Kierwinski belügyminiszter azt mondta, hogy csak akkor nyitják meg újra a határt, ha a kormány biztos abban, hogy „nincs többé veszély a lengyel állampolgárokra”.

Fehéroroszországnak nem tetszik

A fehérorosz külügyminisztérium közölte, hogy beidézte a lengyel ügyvivőt, hogy panaszt tegyen a határzár miatt, amely szerinte „jelentős nehézségeket okozott”. Az intézkedést „földrajzi helyzetével való visszaélésnek” minősítette.

„Az áthaladás ideiglenes felfüggesztése inkább a saját cselekedetek eltitkolására irányuló szándékra utal, mintsem Fehéroroszország részéről fennálló fenyegetés létezésére” – mondta.

A litván határőrség kedden közölte, hogy a gyakorlatoknak köszönhetően megerősödik a Fehéroroszországgal és Oroszországgal közös határának védelme.

A Zapad-2025 gyakorlatok között szerepelnek majd a nukleáris fegyverek és az orosz gyártmányú, közepes hatótávolságú hiperszonikus Oreshnik rakéta esetleges használatának gyakorlatai is – közölte a fehérorosz védelmi miniszter. A NATO nagyjából ugyanebben az időben tart gyakorlatokat a határ másik oldalán. Lengyelország és Litvánia is a hónap elején kezdte meg a gyakorlatokat, amelyeken szövetséges csapatok is részt vesznek.