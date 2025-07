Lengyelország lehúzta a redőnyt: visszarendelték nagykövetüket

Most nyert a Jog és Igazságosság.

Kapcsolódó cikk Orbán Viktor ünnepli a lengyel elnökválasztás eredményét – megint fordul a kocka? Most nyert a Jog és Igazságosság.

De ezt a kormány ezt múló állapotnak tekinti, „ami nem fogja elrontani a magyarok és lengyelek között fennálló történelmi barátságot”, ezt az üzenetet Magyar át is adta délelőtt Jacek Śladewskinak, a lengyel nagykövetség ügyvivőjének.

„Lengyelország végérvényesen hazarendelte magyarországi nagykövetét, ezzel hivatalosan is leértékelve a kétoldalú diplomáciai kapcsolattartás szintjét” – jelentette be Magyar Levente külügyminiszter-helyettes. Azt írta:

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!