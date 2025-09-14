Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Külpolitika Drónok Orosz-ukrán konfliktus Románia

Lengyelország után egy másik NATO-tagállamba repült egy orosz drón

mfor.hu

Az ukrán határ mentén élők több riasztást is kaptak a telefonjukra. 

„A Román Légierő két F-16-osa szállt fel, és egy orosz drónt vettek észre, ami megsértette az ország légterét” – írta közösségi oldalán az ország nemzetvédelmi minisztere, Ionut Mosteanu. A drónt végül nem lőtték le, hanem visszakísérték az ukrajnai légtérbe. 

A drón Románia délkeleti részén, Tulcsa megyében lépett be a légtérbe szombat este. A megye Ukrajnával határos, északi részén élőket SMS-ben értesítették, hogy tárgyak zuhanhatnak le a levegőből. Mosteanu azt írta: a lakosság egy pillanatig sem volt veszélyben. Az eszköz végül a Fekete-tenger partjánál tűnt el a romániai radarokról – írta a Maszol.ro.

Szerdára virradóra Lengyelország légterébe hatolt be legalább 19 orosz drón. A gépek egy részéből kifogyott az üzemanyag, és lezuhantak, néhányat pedig a holland légierő F-35-ös vadászgépeivel sikerült lelőni. Ez volt az első eset, hogy NATO-tagállam területén orosz drónokat semmisítettek meg.

A lengyelországi Wyryky-Wolában egy épületbe csapódott egy orosz drón. A balesetben senki nem sérült meg

A magyar légtérbe is berepülhetnek a fából és hungarocellből gyártott orosz drónok

A NATO milló dolláros vadászgépekkel tört a Lengyelországba hatoló orosz drónokra, de a jelentős részüket így sem sikerült eltalálni. A fából és habból készült drónokból egyszerűen kifogyott az üzemanyag, az egyik egy lengyel katonai bázisra esett. Az Mfornak nyilatkozó szakértők 600-700 kilométerre becsülték a hatótávolságukat, amellyel akár Magyarországot is elérhetik. A Honvédelmi Minisztérium viszont nem árulja el, hogyan védik a berepülő eszközöktől a magyar légteret.

A magyar kormány is szignózta a közös ENSZ-nyilatkozatot.

A magyar kormány megint kilógott a sorból – fontos nyilatkozatot nem írtak alá

Elfogadtak egy fontos nyilatkozatot.

Ezúttal azonban Ukrajnát támadták.

Magyarország és Liechtenstein közelebb húzódott.

Az elmúlt években radikalizálódott Charlie Kirk feltételezett gyilkosa

A 22 éves Tyler Robinsont azonosították Charlie Kirk konzervatív politikai kommentátor feltételezett merénylőjeként – az elfogás körülményeiről ajtótájékoztatón számoltak be a hatóságok és Utah állam vezetői helyi idő szerint pénteken reggel.

Bekérette Oroszország franciaországi nagykövetét pénteken a francia külügyminisztérium a lengyel légtér orosz megsértése miatt.

Washingtonnal telefonált Szijjártó Péter – az energiaellátás is szóba került

Telefonon egyeztetett a két vezető pénteken.    

Elfogták Charlie Kirk feltételezett merénylőjét, Trump halálbüntetést követel

Elfogták a Charlie Kirk konzervatív médiaszemélyiség elleni merénylet feltételezett elkövetőjét – jelentette be Donald Trump amerikai elnök pénteken egy interjúban.

Donald Tusk

Újabb bejelentést tett a lengyel kormányfő az orosz dróntámadásról

Nem volt tévedés a Lengyelországgal szembeni dróntámadás – írta Donald Tusk lengyel kormányfő pénteken az X-en, Donald Trump amerikai elnök előző napi kijelentésére reagálva.

