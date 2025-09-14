Lengyelország után egy másik NATO-tagállamba repült egy orosz drón

„A Román Légierő két F-16-osa szállt fel, és egy orosz drónt vettek észre, ami megsértette az ország légterét” – írta közösségi oldalán az ország nemzetvédelmi minisztere, Ionut Mosteanu. A drónt végül nem lőtték le, hanem visszakísérték az ukrajnai légtérbe.

A drón Románia délkeleti részén, Tulcsa megyében lépett be a légtérbe szombat este. A megye Ukrajnával határos, északi részén élőket SMS-ben értesítették, hogy tárgyak zuhanhatnak le a levegőből. Mosteanu azt írta: a lakosság egy pillanatig sem volt veszélyben. Az eszköz végül a Fekete-tenger partjánál tűnt el a romániai radarokról – írta a Maszol.ro.

Szerdára virradóra Lengyelország légterébe hatolt be legalább 19 orosz drón. A gépek egy részéből kifogyott az üzemanyag, és lezuhantak, néhányat pedig a holland légierő F-35-ös vadászgépeivel sikerült lelőni. Ez volt az első eset, hogy NATO-tagállam területén orosz drónokat semmisítettek meg.