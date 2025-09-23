Lengyelországnak ennyi elég volt

Lengyelország ebben a hónapban lezárta Fehéroroszországgal közös határát a Fehéroroszországban zajló, Oroszország vezette katonai gyakorlatok következtében – írja a Reuters.

A NATO-szövetséghez tartozó és Európai Unió-tag Lengyelország aggodalmait a „Zapad” (Nyugat) hadgyakorlatokkal kapcsolatban tovább erősítette, hogy szeptember 9-éről 10-re virradó éjszaka mintegy 21 orosz drón lépett be a légterébe.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök a megváltozott helyzetre reagált

Gazdasági érdek

„A gyakorlatok befejezése csökkenti – bár nem mondhatnám, hogy megszünteti – a különféle fenyegetéseket, és figyelembe véve a lengyel fuvarozók és vasutak gazdasági érdekeit, arra a következtetésre jutottunk, hogy ez az intézkedés betöltötte célját” – mondta Donald Tusk lengyel miniszterelnök a kormányának.

„Ha fokozódik a feszültség, nem fogunk habozni, és megfelelő döntéseket fogunk hozni” – tette hozzá.