Lepattantak a Patrióták a francia nagyvárosokról

A szocialista jelölt, Emmanuel Grégoire nyerte a párizsi főpolgármester-választást, maga mögé utasítva a korábbi radikális jobboldali minisztert, Rachida Datit a francia önkormányzati választások második fordulójában. Grégoire a visszavonuló, szintén szocialista színekben politizáló Anne Hidalgo helyét veszi át, a választásokon közös baloldali-zöld jelöltként indult.

En Francia la izquierda consigue las alcaldías de París, Marsella y Lyon, las 3 ciudades más grandes del pais.



Al fascismo se le derrotan plantando cara, no hay otra.



El nuevo alcalde de Paris es el socialista Emmanuel Grégoire.#electionsmunicipales2026 pic.twitter.com/F2SRHYXIhy — Manel Márquez (@manelmarquez) March 22, 2026

A Marine Le Pen vezette szélsőjobboldali, a Patrióták Európárt európai pártcsaládhoz tartozó Nemzeti Front jelöltjei több fontos nagyvárosban is vereséget szenvedtek, többek közöt Marseille-ben és Toulonban sem tudták átvenni a polgármesteri széket.

Nyert viszont a Le Pennel szövetséges Éric Ciiotti Nizzában, Franciaország legnagyobb városában, a Nemzeti Front pedig országszerte jelentősen növelni tudta helyi képviselőinek számát a választáson.

Az önkormányzati választásokat fontos erőfelmérőként kezelték a pártok a jövőre esedések elnökválasztás előtt.

(The Guardian)