Lerohant segélyflotta: magyar férfi a letartóztatottak közt – frissítve!

Az izraeli hadsereg elfoglalta annak a flottának legalább több tucatnyi hajóját, őrizetbe véve a legénységet is, mely a palesztin lakosság számára humanitárius segélyt szállítottak volna. A hajók megpróbálták áttörni a Gázai övezet izraeli tengeri blokádját – írta a 24.hu.

A Guardianre hivatkozva közölték: az 58 hajóból álló flottilla a 70 országból verbuválódott legénységgel vasárnap indult el Olaszországból. A Partizán csütörtöki élő közvetítése szerint a letartóztatottak között magyar állampolgár is van:

Walter Richárd személyében.

Az izraeli külügyminisztérium közölte, hogy a védelmi erők több mint 20 hajót vettek ellenőrzés alá, fedélzetükön mintegy 175 aktivistával.

A flottilla weboldalán található élő nyomkövető szerint eddig 22 hajót fogtak el, 36 hajó viszont még mindig úton van.

Frissítés:

A BBC híradása szerint az izraeli hatóságok a mintegy 175 őrizetbe vett aktivistából kettő kivételével mindenkit szabadon engedtek. Ők Görögországban vannak már. Két férfi aktivistát kihallgatásra Izraelbe vittek.