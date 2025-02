Lesz-e Orbán–Magyar vita a választások előtt? Németországban ez nem volt kérdés

Ezzel ellentétben Magyarországon jelen állás szerint szinte elképzelhetetlen, hogy Orbán Viktor miniszterelnök élő adásban, közvetlenül vitázzon a legnagyobb ellenzéki pártok vezetőivel, például Magyar Péterrel, a Tisza Párt elnökével, mint ahogy az is, hogy a jelöltek élő adásban reagáljanak a választók kérdéseire.

Olaf Scholz kancellár, a szociáldemokraták jelöltje és a legnagyobb ellenzéki erő, a CDU-CSU jelöltje, Friedrich Merz külön és többször is összemérte az erejét a nyilvánosság előtt a televíziók képernyőin, a közszolgálati televízióban a legnagyobb négy párt kancellárjelöltjei pedig élő adásban válaszoltak a helyszínen tartózkodó nézők kérdéseire.

Németországban több televíziós kancellárjelölti vita is volt a ma zajló előrehozott parlamenti választásokat megelőzően, amelyen minden érintett párt jelöltje magától értetődően részt vett, írja laptársunk , a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár.

