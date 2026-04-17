Libanon és Izrael elvileg nem lövi egymást 10 napig

Csütörtök este tíznapos tűzszünet lépett életbe Libanon és Izrael között, miközben Donald Trump szerint már a hétvégén újabb amerikai–iráni tárgyalások jöhetnek – írja a Reuters a 444 cikke szerint.

Szemtanúk elmondása szerint Bejrút egyes részein ünneplő lövések hangja hallatszott, amikor éjfélkor életbe lépett a tűzszünet. Az egyezség azonban elég törékeny, a libanoni hadsereg péntek kora reggel közölte, hogy Izrael támadásokat hajtott végre több dél-libanoni faluban.

Az izraeli hadsereg egyelőre nem reagált, korábban azt írták, hogy csapataik továbbra is a térségben állomásoznak, részben a Hezbollah aktivitása miatt. Az Irán által támogatott síita milícia saját közlése szerint az utolsó támadását közvetlenül a tűzszünet életbe lépése előtt hajtotta végre.