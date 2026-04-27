Listát írt a célpontjairól a washingtoni merénylő

Szombat este egy fegyveres férfi hatolt be a Fehér Házi Tudósítók Vacsorájának helyszínére a washingtoni Hilton Hotelbe. A később a 31 éves, kaliforniai Cole Tomas Allenként azonosított támadót még azelőtt ártalmatlanították, hogy bejutott volna a terembe, ahol Donald Trump elnök és más notabilitások is tartózkodtak, de előtte rálőtt a titkosszolgálat egyik emberére is.

A Guardian cikke szerint az előzetes vizsgálatok szerint Allen célpontja valóban Trump, illetve a kormányzat más tisztviselői lehettek. Előkerült egy manifesztum is, amelyet állítólag Allen írt, és amelyben prioritási sorrendet adott meg a célpontok között, tetején a kormányzat tisztviselőivel. A férfi ebben „Barátságos Szövetségi Gyilkosnak” nevezte magát.

Tobb Blanche szövetségi főügyész a BBC írása szerint vasárnap arról beszélt, hogy Allen a szállodán belül szerelhette össze lőfegyverét. A főügyész azt is hangsúlyozta, hogy a merénylő nem jutott messzire,

Donald Trumpot testőrsége gyorsan kimenekítette a helyszínről, vasárnap esti interjújában azt mondta:

„Nem aggódtam.”

Hozzátette azt is, hogy a merénylő „beteg ember”.