Külpolitika Donald Trump Egyesült Államok

Listát írt a célpontjairól a washingtoni merénylő

Trump nem szerepelt rajta név szerint.

Szombat este egy fegyveres férfi hatolt be a Fehér Házi Tudósítók Vacsorájának helyszínére a washingtoni Hilton Hotelbe. A később a 31 éves, kaliforniai Cole Tomas Allenként azonosított támadót még azelőtt ártalmatlanították, hogy bejutott volna a terembe, ahol Donald Trump elnök és más notabilitások is tartózkodtak, de előtte rálőtt a titkosszolgálat egyik emberére is.

A Guardian cikke szerint az előzetes vizsgálatok szerint Allen célpontja valóban Trump, illetve a kormányzat más tisztviselői lehettek. Előkerült egy manifesztum is, amelyet állítólag Allen írt, és amelyben prioritási sorrendet adott meg a célpontok között, tetején a kormányzat tisztviselőivel. A férfi ebben „Barátságos Szövetségi Gyilkosnak” nevezte magát.

Tobb Blanche szövetségi főügyész a BBC írása szerint vasárnap arról beszélt, hogy Allen a szállodán belül szerelhette össze lőfegyverét. A főügyész azt is hangsúlyozta, hogy a merénylő nem jutott messzire, 

Donald Trumpot testőrsége gyorsan kimenekítette a helyszínről, vasárnap esti interjújában azt mondta:

„Nem aggódtam.”

Hozzátette azt is, hogy a merénylő „beteg ember”.

 

Putyin fontos vendéget fogad

A béketárgyalások állásáról fognak beszélgetni.

Trump lefújta a béketárgyalást: mit lép erre Irán?

Pakisztánba látogatott volna a két amerikai különmegbízott, Steve Witkoff és Jared Kushner. Az iráni külügyminiszter várta őket, de végül nem tárgyaltak, mert Donald Trump szerint elégtelen volt az iráni ajánlat.

Magyar Péter nem vár tovább: már szerdán Brüsszelbe megy

Az Európai Bizottság elnökével tárgyal szerdán Magyar Péter az uniós források hazahozataláról. 

Újabb részletek derültek ki a férfiról, aki a Fehér Ház washingtoni vacsoráján lövöldözött

Tanárként dolgozott, emellett pedig videojátékokat fejlesztett a 31 éves Cole Tomas Allen. 

Zelenszkij üzent Putyinnak

Az ukrán elnök Azerbajdzsánban folytatná a béketárgyalásokat.

Wéber Balázs, Vámosi Ágoston, Bózsó Péter

Maffiamódszerekkel machinált az MNB? Dagad az újabb botrány – Ez Viszont Privát

A választás előtt kirobbant titkosszolgálati és egyéb botrányokat követően a héten újabb, az Orbán-rendszer számára felettébb kellemetlen ügy pattant ki: Simor András volt MNB-alelnök zsarolással, maffiamódszerekkel és hivatali visszaéléssel vádolta meg a jegybank egyik volt alelnökét. Kandrács Csaba tagad, Varga Mihály jelenlegi elnök ugyanakkor vizsgálatot rendelt el. Mit mond el ez az ügy a rendszer természetéről? Mekkora az igény itthon az elszámoltatásra, és hogyan kellene azt megtenni?

A leendő Magyar-kormánynak is üzentek az oroszok

Az orosz külügyi szóvivő szerint jobb nem elsietni az alakuló magyar kormány álláspontjának kommentálását, tartózkodni kell a gyors következtetésektől, és meg kell várni Budapest konkrét lépéseit és intézkedéseit.

Még nem döntött a parlament, de már lehet tudni, mikor indulhat a kötelező sorkatonaság Szerbiában

Visszavezetik a kötelező sorkatonai szolgálatot Szerbiában, legalábbis hamarosan a parlament elé kerül az új szabályozás. Ha az országgyűlés elfogadja, jövő márciusban már be kell vonulni.

Nem hiányolják Orbán Viktort az uniós csúcsról, a lengyel kormányfő be is szólt neki

Évek óta most először nincs jelen egyetlen orosz sem a teremben – mondta Donald Tusk lengyel miniszterelnök Nicosiában, az Európai Tanács ülésén pénteken.

Ha kell, az amerikaiak a tűzszünet alatt is lőnek

Donald Trump elrendelte minden iráni hajó megsemmisítését, amely aknát telepítene a Hormuzi-szorosban.

