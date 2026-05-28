2p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Külpolitika Irán Iráni válság Izraeli-iráni konfliktus

Lőttek a tűzszünetnek a Közel-Keleten? Aggasztó hírek érkeztek

mfor.hu

A kuvaiti hadsereg rakéta- és dróntámadásokról számolt be csütörtökön; ezzel egyidőben az iráni Forradalmi Gárda megtorló csapásról számolt be, amelyet egy amerikai katonai támaszpont ellen hajtottak végre a régióban.

A kuvaiti hadsereg közleménye szerint a fővárosban hallható robbanások a légvédelmi rendszerek működésbe lépése miatt történtek. A hatóságok a közleményben nem nevezték meg Iránt támadóként, és egyelőre károkról vagy sérültekről sem számoltak be.

Kuvait területén jelentős amerikai katonai objektum van, és a régió egyik legfontosabb logisztikai központjának számít.

A Kuvait elleni támadásokkal egy időben az iráni Forradalmi Gárda hivatalos közleményben tudatta, hogy rakétákkal és drónokkal csapást mért az ellen az amerikai katonai támaszpont ellen, ahonnan a dél-iráni Bandar-Abbász elleni amerikai műveletet indították.

 

Teherán nem nevezte meg a célba vett bázis pontos földrajzi helyét, és független források egyelőre nem erősítették meg a becsapódások pontos helyszínét.

Pár órával korábban az amerikai fegyveres erők légicsapást mértek egy földi drónkilövő állomásra Bandar-Abbász repülőterének közelében.

Washingtoni katonai források szerint az amerikai hadsereg előzőleg lelőtt négy iráni támadó drónt, majd megsemmisítette azt a bázist, ahonnan az ötödik eszközt tervezték elindítani. A műveletet védelmi jellegűnek nevezték, mivel állításuk szerint a támaszpontról egy újabb drónkilövést terveztek indítani, ami közvetlen veszélyt jelentett volna az amerikai erőkre és a nemzetközi kereskedelmi hajózásra.

A Tasznim iráni állami hírügynökség katonai forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a konfliktus azt követően mérgesedett el, hogy a Forradalmi Gárda tüzet nyitott egy amerikai olajszállító tartályhajóra a Hormuzi-szorosban. Iráni források szerint a hajó kikapcsolt radarral próbált áthaladni a szoroson, a figyelmeztető lövések után azonban visszafordult.

Az amerikai hadsereg ezt követően indította el a csapást Bandar-Abbász ellen, ahol helyi beszámolók szerint három hatalmas robbanás történt.

A csütörtöki fegyveres összetűzés mindössze néhány órával azután robbant ki, hogy Donald Trump amerikai elnök határozottan cáfolta azokat a jelentéseket, amelyek szerint Washington és Teherán közel állna egy átfogó, kompromisszumos politikai megállapodáshoz.

(MTI)

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Putyin megint a plafonon lesz, ha meglátja a svédek ajándékát

Putyin megint a plafonon lesz, ha meglátja a svédek ajándékát

Ukrajnának adományozzák a rendkívüli technikát.

Nem békülnek? Megint bombázta Iránt az amerikai légierő

Nem békülnek? Megint bombázta Iránt az amerikai légierő

Kiújultak a harcok a Közel-Keleten.

Brit hírszerzés: csaknem félmillió orosz katona halt meg Ukrajnában

Csaknem félmillió orosz katona halt meg eddig az ukrajnai háborúban – mondta szerdán az elektronikus kommunikáció figyelésére és kiberhírszerzésre szakosodott brit nemzetbiztonsági szolgálat (GCHQ) vezérigazgatója.

XIV. Leó pápa

Olyat mondott a pápa, ami nagyon nem fog tetszeni Izraelnek

Az emberi jogok tiszteletben tartására szólítva fel humanitárius segítséget sürgetett a Gázai övezetben élők számára XIV. Leó pápa Castel Gandolfóban kedd este.

Brüsszel bekérette az orosz diplomatát: Moszkva Kijev elhagyására szólította fel a külföldieket

Az Európai Unió bekérette Oroszország brüsszeli ügyvivőjét, miután Moszkva arra figyelmeztette a külföldi állampolgárokat és diplomatákat, hogy mielőbb hagyják el Kijevet az orosz csapások veszélye miatt – közölte az Európai Bizottság szóvivője.

Csúszik a békemegállapodás az USA és Irán között

Csúszik a békemegállapodás az USA és Irán között

Hiába lengette be az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio, hogy néhány órán belül megállapodhat az Egyesült Államok Iránnal, ez hétfő reggelre sem sikerült. Több vitás kérdés is maradt: Irán nehezen akar engedni az atomprogramból, az Egyesült Államok pedig azt sem nézi jó szemmel, hogy díjat kérnének a Hormuzi-szoroson való átkelésért.

Elítélte Orbán Anita a Kijevet ért súlyos orosz csapást

Elítélte Orbán Anita a Kijevet ért súlyos orosz csapást

Határozottan elítélte a támadásokat.

Sok magyar még bizonytalan Orbán Anita miatt

Sok magyar még bizonytalan Orbán Anita miatt

Vélemények az új kormány külpolitikájáról.

Orosz csapásokkal indult a vasárnap Kijevben

Orosz csapásokkal indult a vasárnap Kijevben

Oroszország az éjszaka drónokkal és ballisztikus rakétákkal heves támadást intézett Kijev ellen – közölték vasárnap ukrán tisztviselők.  

Szent-Iványi István

Két kényes feltétele is van az uniós pénzek megszerzésének – Interjú Szent-Iványi Istvánnal

A zárolt uniós pénzek feloldásának feltételei nagyrészt könnyen teljesíthetőek, ugyanakkor az idő nagyon szorít, két kényes politikai kérdésben pedig kompromisszumot kellene kötnie a Tisza-kormánynak – erről Szent-Iványi István beszélt a Klasszis Podcastban. A külpolitikai szakértő szerint ez a két kérdés az úgynevezett gyermekvédelmi törvény és a menekültügyi szabályozás, de mindkettőre létezik vállalható megoldás. Mint fogalmazott, az új magyar kormánynak még „kegyelmi időszaka” van Brüsszelben, ez azonban nem korlátlan. 

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG